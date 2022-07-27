«Миллион человек сказали, что ты красотка»: Курбан Омаров подкатывает к подруге в переписке
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » «Миллион человек сказали, что ты красотка»: Курбан Омаров подкатывает к подруге в переписке

«Миллион человек сказали, что ты красотка»: Курбан Омаров подкатывает к подруге в переписке

«Миллион человек сказали, что ты красотка»: Курбан Омаров подкатывает к подруге в переписке

Недавно Курбан Омаров насладился отдыхом в Сочи. Там экс-супруг Бородиной познакомился с эффектными девушками. Одну из них брюнет даже публично оголил.


41-летний Курбан Омаров очаровался одной из спутниц и продолжает говорить о ней в соцсетях. Недавно экс-супруг телеведущей опубликовал снимок эффектной блондинки Юлии, попросив подписчиков оценить ее внешность. Такой подход девушка не оценила. Бизнесмен поделился скрином переписки, в которой та выражает недовольство.

«Миллион человек сказали, что ты красотка. Тебе должно быть приятно», — успокаивал Юлию бизнесмен. «Ну, если миллион. Я тебе, как психолог могу сказать, отношения тебе сейчас не нужны. Зачем это все?» — не унималась собеседница. «Юля недовольна», — прокомментировал Курбан.

Напомним, что мужчина не долго оставался в одиночество после развода с Ксенией Бородиной. Омаров закрутил новый роман, однако отношения оказались недолговечными. Месяц назад пара рассталась. Теперь бизнесмен пользуется статусом холостяка, активно знакомясь с девушками.

В Сочи Курбан похвастался, что провел ночь сразу с двумя. Правда, амурные победы мужчины у некоторых вызвали возмущение. «Всех, кто меня понимает, крепко обнимаю! Всем, кто хочет читать мне мораль, советую смотреть в свою тарелку», — ответил он хейтерам.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

«Миллион человек сказали, что ты красотка»: Курбан Омаров подкатывает к подруге в переписке
«Миллион человек сказали, что ты красотка»: Курбан Омаров подкатывает
Элджей задолжал налоговой почти полтора миллиона рублей
Элджей задолжал налоговой почти полтора миллиона рублей
Назван срок возникновения главной вспышки новой волны коронавируса
Назван срок возникновения главной вспышки новой волны коронавируса
«Газпром» заявил о невыполнении ремонта оборудования для «Северного потока»
«Газпром» заявил о невыполнении ремонта оборудования для «Северного
В Совфеде назвали количество российских пользователей YouTube
В Совфеде назвали количество российских пользователей YouTube
Блокчейн-стартап с украинскими корнями EvaCodes привлек $500 000 от фонда Hypra
Блокчейн-стартап с украинскими корнями EvaCodes привлек $500 000 от
Фонд «Звезда» отправит российским военным на Украину обувь и спальные мешки
Фонд «Звезда» отправит российским военным на Украину обувь и спальные
В Новороссийске быдло-девушки напали на сотрудниц магазина (2 фото + 2 видео)
В Новороссийске быдло-девушки напали на сотрудниц магазина (2 фото +
Меладзе и Брежнева расстались? Мнение бывшей жены
Меладзе и Брежнева расстались? Мнение бывшей жены
Что за тигрица эта певица! 66-летняя Лариса Долина станцевала в сексуальном комбинезоне
Что за тигрица эта певица! 66-летняя Лариса Долина станцевала в
Российская компания провалила поручение Путина по импортозамещению
Российская компания провалила поручение Путина по импортозамещению
Съемки сериала «Ведьмак» приостановлены из-за коронавируса у Генри Кавилла
Съемки сериала «Ведьмак» приостановлены из-за коронавируса у Генри

Топ на сегодня

Сбербанк предлагает потребительские кредиты с самой низкой ставкой за последние 10 лет
Сбербанк предлагает потребительские кредиты с самой низкой ставкой за
Волонтеры гумцентра ЕР в Херсоне доставляют продукты жителям малых сел и деревень области
Волонтеры гумцентра ЕР в Херсоне доставляют продукты жителям малых
Константин Богомолов застукал Ксению Собчак за изменой
Константин Богомолов застукал Ксению Собчак за изменой
Доли иностранных компаний в российском месторождении передадут государству
Доли иностранных компаний в российском месторождении передадут
Оксана Федорова показала подросшую дочку - именинницу
Оксана Федорова показала подросшую дочку - именинницу

Еще по теме

Курбан Омаров: "Я очень люблю своих детей и буду опорой для них всегда"
Ксения Бородина и Курбан Омаров: в «Инстаграме» Ксении появился новый мужчина
Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров продемонстрировал попу на миллион
Курбан Омаров откровенно рассказал о страхах Ксении Бородиной