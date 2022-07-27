«Миллион человек сказали, что ты красотка»: Курбан Омаров подкатывает к подруге в переписке

Недавно Курбан Омаров насладился отдыхом в Сочи. Там экс-супруг Бородиной познакомился с эффектными девушками. Одну из них брюнет даже публично оголил.

41-летний Курбан Омаров очаровался одной из спутниц и продолжает говорить о ней в соцсетях. Недавно экс-супруг телеведущей опубликовал снимок эффектной блондинки Юлии, попросив подписчиков оценить ее внешность. Такой подход девушка не оценила. Бизнесмен поделился скрином переписки, в которой та выражает недовольство.

«Миллион человек сказали, что ты красотка. Тебе должно быть приятно», — успокаивал Юлию бизнесмен. «Ну, если миллион. Я тебе, как психолог могу сказать, отношения тебе сейчас не нужны. Зачем это все?» — не унималась собеседница. «Юля недовольна», — прокомментировал Курбан.

Напомним, что мужчина не долго оставался в одиночество после развода с Ксенией Бородиной. Омаров закрутил новый роман, однако отношения оказались недолговечными. Месяц назад пара рассталась. Теперь бизнесмен пользуется статусом холостяка, активно знакомясь с девушками.

В Сочи Курбан похвастался, что провел ночь сразу с двумя. Правда, амурные победы мужчины у некоторых вызвали возмущение. «Всех, кто меня понимает, крепко обнимаю! Всем, кто хочет читать мне мораль, советую смотреть в свою тарелку», — ответил он хейтерам.