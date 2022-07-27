Минобрнауки утвердило новый порядок проведения школьных олимпиад
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Минобрнауки утвердило новый порядок проведения школьных олимпиад

Минобрнауки утвердило новый порядок проведения школьных олимпиад

Минобрнауки утвердило новый Порядок проведения олимпиад школьников, который повысит открытость и эффективность олимпиадного движения, уверены в ведомстве. Об этом сообщается на сайте министерства.

Среди изменений:


ограничение числа победителей и призеров по одному профилю до 300 человек, при этом у олимпиад может быть несколько профилей;
возможность проводить заключительный этап олимпиады онлайн;
расширение перечня организаций, которые могут стать организаторами и соорганизаторами олимпиады. Организаторами олимпиад могут выступать федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, а также вузы. Соорганизаторами — научные и образовательные организации, государственные корпорации и компании, общероссийские объединения работодателей, СМИ и иные организации;
разграничение функций оргкомитета, жюри, методической и апелляционной комиссий;
усиление мер по отбору наиболее качественных олимпиад. Отбор будут проходить только олимпиады, в которых доля победителей и призеров с результатами ЕГЭ ниже 75 баллов по профильному предмету не более 30 процентов от общего числа победителей и призеров.
имеющие долю победителей и призеров с результатами ЕГЭ ниже 75 баллов по профильному предмету не более 30 процентов от общего числа победителей и призеров олимпиады.

В Минобрнауки напомнили, что победители школьных олимпиад в течение четырех лет после победы могут поступить без экзаменов по специальностям, соответствующим профилю олимпиады. Для получения особых прав при поступлении победителю или призеру олимпиады необходимо предоставить комиссии результаты ЕГЭ по профильному предмету не ниже 75 баллов.

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По материалам: pnp.ru

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