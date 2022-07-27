Мужчина погиб, упав с восьмого этажа на улице Байкальской
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Мужчина погиб, упав с восьмого этажа на улице Байкальской

Мужчина погиб, упав с восьмого этажа на улице Байкальской

Днем 27 июля на улице Байкальской мужчина выпал из окна восьмого этажа. Получив травмы, несовместимые с жизнью, мужчина скончался на месте.

Как сообщил журналисту IRK.ru источник в правоохранительных органах, произошел несчастный случай. Мужчина праздновал день рождения приятеля в хаммаме на восьмом этаже. Выйдя из парилки, он решил открыть окно и случайно сорвался вниз. На месте происшествия работает оперативная группа.

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По материалам: irk

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