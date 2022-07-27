Надоел розовый? Переходим на салатовый: 5 платьев в стиле Хейли Бибер и Джиджи Хадид
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Надоел розовый? Переходим на салатовый: 5 платьев в стиле Хейли Бибер и Джиджи Хадид

Надоел розовый? Переходим на салатовый: 5 платьев в стиле Хейли Бибер и Джиджи Хадид

Модные хроники почти утонули в ярко-розовых нарядах, когда на нас обрушился "барбикор". Неудивительно, что утомились от этого оттенка многие весьма быстро. Сопротивляться розовому стали и некоторые звезды, единодушно выбрав наряды салатовой гаммы: от желто-зеленого до оттенка лайма. Сил новому тренду уже придают Джиджи Хадид, Хейли Бибер и Меган Фокс. Примкнуть к этой звездной команде можно, выбрав салатовое платье из новой подборки редактора моды Spletnik Нади Бесчетниковой.


Джиджи Хадид


Хейли Бибер


Machine Gun Kelly и Меган Фокс

1.Love Republic

Цена: 3 599 руб.

Корсетное платье в стиле Versace, как у Хейли Бибер, можно найти у Love Republic. Наряд, кажется, просто создан для того, чтобы и в летнюю жару не остаться без ярких модных образов. Дополняем минималистичными босоножками и украшениями (например, колье или массивным браслетом) и бежим хоть на свидание, хоть на вечеринку.


2.You

Цена: 3 220 руб.

Облегающие эластичные платья — почти всегда беспроигрышный вариант. Они комфортны и универсальны, ведь носить их можно по-разному. Кеды и джинсовка или шпильки и клатч? Такое платье "монтируется" с любыми образами. Ну а не слишком насыщенный оттенок кислого яблока позволяет балансировать между трендом и практичностью.


You

3.Raf Simons

Цена: 58 000 руб.

Облегающее платье с длинным рукавом в стиле Джиджи Хадид, но с учетом того, что нам его носить каждый день, а не на вечеринку Vogue, можно найти в концепт-сторе KM20. Страз, как у Self-Portrait, у Raf Simons нет, но, пожалуй, оно и к лучшему.


Raf Simons

4.Akhmadullina Dreams

Цена: 13 590 руб.

За романтичным силуэтом отправляемся к дизайнеру Алене Ахмадуллиной. Лаконичное миди-платье из мягкого тенселя и хлопка с объемными рукавами и вырезом на спине пройдет "фейсконтроль" даже у самых консервативных модниц.


Akhmadullina Dreams

5.Vestiri

Цена: 7 999 руб.

Лучше наряда, чем свободное платье или сарафан, на жаркое лето не придумать, особенно изо льна (спасительные свойства этого материала в жару подтверждает и Брэд Питт). Этот вариант специально для тех, кому однотонные вещи кажутся скучноватыми — платье украшено принтом, который к тому же визуально вытягивает силуэт.


Vestiri
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Новости моды
По материалам: spletnik.ru

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