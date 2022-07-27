Назван срок возникновения главной вспышки новой волны коронавируса
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Назван срок возникновения главной вспышки новой волны коронавируса

Назван срок возникновения главной вспышки новой волны коронавирусаИммунолог Крючков: главная вспышка новой волны коронавируса будет осенью и зимой

Увеличение числа выявляемых случаев заболевания коронавирусом в России говорит о начале новой мини-волны. Об этом «Ленте.ру» рассказал генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. По его словам, главная вспышка заболеваемости придется на осень и зиму.

Мнение, что вспышки коронавирусной инфекции не случаются летом, не совсем верное. Распространение COVID-19 зависит от множества факторов, например, появления новых штаммов. В качестве примера иммунолог напомнил о подъеме уровня заболеваемости летом 2021 года.

«В прошлый сезон летом заболеваемость повышалась, потому что была первая дельта-волна. Тогда было установлено, что дельта является важным с эволюционной точки зрения вариантом коронавирусной инфекции. Сейчас столь сильно выделяющегося возбудителя нет», — сказал Николай Крючков. По его словам, новый рост обусловлен ослаблением противоэпидемических мер и другими социально-экономическими обстоятельствами.

По прогнозу иммунолога, во время начавшегося подъема заболеваемости максимальное число выявляемых случаев в сутки может дойти до 25 процентов от рекордов зимней омикрон-волны. Таким образом, пик новой волны может достигать 50 тысяч инфицированных в сутки.

«Такой же интенсивности в ближайшие два месяца, как при омикрон-волне, ждать не стоит. Дальше будет период стабилизации и спада, но на высоких значениях. С конца сентября будет новая более выраженная волна заболеваемости», — объяснил он.

27 июля в России выявили 9027 новых случаев заболевания коронавирусом. Такие показатели зафиксированы впервые с апреля.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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