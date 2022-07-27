Названа дата выхода нового сезона «Рика и Морти»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Названа дата выхода нового сезона «Рика и Морти»

Названа дата выхода нового сезона «Рика и Морти»Студия Adult Swim сообщила, что шестой сезон мультсериала «Рик и Морти» выйдет 4 сентября

Студия Adult Swim назвала дату выхода нового сезона мультсериала «Рик и Морти». Об этом сообщает Variety.

Отмечается, что премьера шестого сезона состоится 4 сентября. Джастин Ройланд вновь озвучит двух главных героев. В озвучке сериала также приняли участие Сара Чок, Криса Парнелл и Спенсер Грэммер. Дэн Хармон и Джастин Ройланд выступают в качестве создателей проекта и исполнительных продюсеров.

Премьера первой серии «Рика и Морти» состоялась в декабре 2013 года. В основе его сюжета лежат фантастические приключения ученого-алкоголика и его внука.

Ранее студия Adult Swim анонсировала десятисерийный аниме-спин-офф мультсериала «Рик и Морти». Когда именно выйдет проект, не уточняется. Известно, что его производством займется Telecom Animation Film, а режиссером выступит Такаси Сано.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Европейский регулятор назвал проблемой дефицит специалистов по криптовалютам
Европейский регулятор назвал проблемой дефицит специалистов по
Кремль ответил на сообщения о возможном обмене Бута на Уилана и Грайнер
Кремль ответил на сообщения о возможном обмене Бута на Уилана и
Названа дата выхода нового сезона «Рика и Морти»
Названа дата выхода нового сезона «Рика и Морти»
Небезопасное солнце: как защитить кожу от агрессивного воздействия ультрафиолетовых лучей
Небезопасное солнце: как защитить кожу от агрессивного воздействия
США предложили обменять Бута на Уилана и Грайнер
США предложили обменять Бута на Уилана и Грайнер
Австрия захотела запастись газом
Австрия захотела запастись газом
Поставили на уши элитный поселок. Первая дочь Самойловой отметила 11-летие в мини и декольте
Поставили на уши элитный поселок. Первая дочь Самойловой отметила
Бывший муж Насти Ивлеевой задолжал огромную сумму
Бывший муж Насти Ивлеевой задолжал огромную сумму
Ксения Алферова запечатлела 15-летнюю дочь на отдыхе в Турции
Ксения Алферова запечатлела 15-летнюю дочь на отдыхе в Турции
Итальянские зрители не покупают билеты на Анну Нетребко
Итальянские зрители не покупают билеты на Анну Нетребко
Эмин Агаларов шокировал своим видом бомжа
Эмин Агаларов шокировал своим видом бомжа
Стас Садальский показал жилой комплекс в Болгарии, где отдыхают Гузеева и Удовиченко
Стас Садальский показал жилой комплекс в Болгарии, где отдыхают

Топ на сегодня

Волонтеры гумцентра ЕР в Херсоне доставляют продукты жителям малых сел и деревень области
Волонтеры гумцентра ЕР в Херсоне доставляют продукты жителям малых
По мнению Барзикова, Бигриной и Ромашову на проекте больше не место
По мнению Барзикова, Бигриной и Ромашову на проекте больше не место
Ульяна Кутузова уверена, что муж не любит её детей
Ульяна Кутузова уверена, что муж не любит её детей
Отец случайно прочитал переписку дочери с друзьями и принял непростое решение
Отец случайно прочитал переписку дочери с друзьями и принял непростое
В телеграме обсуждают съемку Елены Зеленской для американского Vogue: "Не оставляет странное ощущение ее неуместности" 
В телеграме обсуждают съемку Елены Зеленской для американского Vogue:

Еще по теме

Четвертый сезон Рика и Морти стартует в ноябре
Умер продюсер Симпсонов и Рика и Морти
Авторы «Рика и Морти» уже работают над седьмым сезоном
Создатели «Рика и Морти» выберут нового героя мультфильма среди фанатов