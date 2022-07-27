Названа дата выхода нового сезона «Рика и Морти»

Вадим Карасев

Студия Adult Swim сообщила, что шестой сезон мультсериала «Рик и Морти» выйдет 4 сентября

Студия Adult Swim назвала дату выхода нового сезона мультсериала «Рик и Морти». Об этом сообщает Variety.

Отмечается, что премьера шестого сезона состоится 4 сентября. Джастин Ройланд вновь озвучит двух главных героев. В озвучке сериала также приняли участие Сара Чок, Криса Парнелл и Спенсер Грэммер. Дэн Хармон и Джастин Ройланд выступают в качестве создателей проекта и исполнительных продюсеров.

Премьера первой серии «Рика и Морти» состоялась в декабре 2013 года. В основе его сюжета лежат фантастические приключения ученого-алкоголика и его внука.

Ранее студия Adult Swim анонсировала десятисерийный аниме-спин-офф мультсериала «Рик и Морти». Когда именно выйдет проект, не уточняется. Известно, что его производством займется Telecom Animation Film, а режиссером выступит Такаси Сано.