Названы страны Европы с самыми высокими ценами на газ
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Названы страны Европы с самыми высокими ценами на газ

Названы страны Европы с самыми высокими ценами на газГолландский энергопортал назвал Швецию и Нидерланды лидерами по ценам на газ в Европе

Голландский портал Energievergelijk.nl, специализирующийся на энергетической статистике, назвал Швецию и Нидерланды лидерами в списке стран Европы с самыми высокими ценами на газ. Цены на топливо в Нидерландах в два раза выше, чем в среднем по региону, сообщается в исследовании сервиса.

Аналитики изучили данные по ценам на электроэнергию в 33 европейских странах и выяснили, что в Нидерландах граждане платят 2,25 евро за кубометр газа, что эквивалентно 0,2319 евро за киловатт-час. Кроме того, государство занимает десятое место в Европе по стоимости электричества, которое в стране на четыре цента дороже, чем в среднем по Европе.

При этом больше всего за газ платят домохозяйства в Швеции — 0,2378 евро за киловатт-час. В свою очередь меньше всего за газ платят в Венгрии — 0,0268 евро за киловатт-час. Портал связывает это с тем, что венгры фактически платят за поставки топлива из России в рублях. Также относительно дешевым газом в Европе пользуются домохозяйства Сербии и Хорватии.

В последние дни цены на газ в Европе на бирже выросли до 12 процентов. Августовский фьючерс на газ с поставкой на нидерландский хаб TTF 27 июля стоит почти 2350 долларов за тысячу кубометров. Сейчас газ торгуется по цене 2248 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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