Небезопасное солнце: как защитить кожу от агрессивного воздействия ультрафиолетовых лучей
Во многих регионах нашей страны наступает жаркая пора и необходимо подумать о том, как защитить кожу от прямых солнечных лучей, которые могут быть агрессивными и достаточно опасными для нашего организма. В целях предотвращения солнечного ожога можно использовать разные способы, но лучше выбрать самые щадящие и безвредные.
Почему наша кожа нуждается в защите от солнца
Пребывание на солнце может быть опасно для организма, поскольку, подвергаясь воздействию ультрафиолетовых лучей, кожа включает защитные механизмы от облучения и перегрева. Верхний слой краснеет, воспаляется, затем начинает шелушиться, в эпидермисе происходит выработка темного пигмента — меланина.
Такая реакция кожи на солнечные лучи по сути является солнечным ожогом, который достаточно вреден для организма, поскольку вызывает повреждение ДНК в клетках кожи и увеличивают риск развития рака и меланомы.
Причем во многих случаях необязательно проводить на солнце много времени, иногда бывает достаточно 15 минут, чтобы получить солнечный ожог. Это зависит от индивидуальных особенностей организма и от типа кожи каждого конкретного человека.
Существует несколько типов кожи, которые по-разному реагируют на загар.
- Более чувствительны к солнечным лучам светлокожие и рыжеволосые люди, им достаточно минимум времени для получения солнечного ожога.
- Более устойчивы к воздействию ультрафиолета темнокожие, которые могут длительное время пребывать на солнце без особого ущерба для своего здоровья.
- Существует несколько промежуточных типов, для которых защита от солнечных лучей тоже актуальна.
Универсальные средства для защиты кожи от солнца
Самая сильная и вредная активность солнца приходится на период с 10 до 16 часов. В это время рекомендуется держаться подальше от солнечных лучей, чтобы не подвергать свой организм их вредному воздействию. Любителям позагорать лучше делать это до и после указанного времени.
Если же вы вынуждены бывать на солнце в самый опасный период, старайтесь пользоваться светлой одеждой, прикрывающей руки и ноги, носите солнцезащитные очки, пользуйтесь зонтиком.
Универсальным методом защиты от солнца являются кремы с SPF-защитой (Sun Protection Factor). В настоящее время существует множество таких средств, с разной степенью эффективности.
Чтобы правильно выбрать крем, прежде всего, нужно обратить внимание на степень защиты от UVВ-излучения. Например, SPF 15 блокирует 93% ультрафиолетовых лучей, SPF 30 — 96%, SPF 50 — 98%. Для чувствительной кожи этот показатель имеет большое значение, в этом случае нужно выбирать крем со значением не менее 50.
Также важно определить коэффициент защиты от UVA-излучения, которое приводит к старению кожи. Качественный крем имеет удобную маркировку РА++++.
Кроме того, крем при нанесении на кожу должен быть приятным и не пачкать одежду. Расход крема с SPF-защитой — приблизительно 1,5 мл на один раз, поэтому тюбика 100 мл должно хватить на жаркое время года.стви