Небезопасное солнце: как защитить кожу от агрессивного воздействия ультрафиолетовых лучей

Во многих регионах нашей страны наступает жаркая пора и необходимо подумать о том, как защитить кожу от прямых солнечных лучей, которые могут быть агрессивными и достаточно опасными для нашего организма. В целях предотвращения солнечного ожога можно использовать разные способы, но лучше выбрать самые щадящие и безвредные.

Почему наша кожа нуждается в защите от солнца





Пребывание на солнце может быть опасно для организма, поскольку, подвергаясь воздействию ультрафиолетовых лучей, кожа включает защитные механизмы от облучения и перегрева. Верхний слой краснеет, воспаляется, затем начинает шелушиться, в эпидермисе происходит выработка темного пигмента — меланина.

Такая реакция кожи на солнечные лучи по сути является солнечным ожогом, который достаточно вреден для организма, поскольку вызывает повреждение ДНК в клетках кожи и увеличивают риск развития рака и меланомы.

Причем во многих случаях необязательно проводить на солнце много времени, иногда бывает достаточно 15 минут, чтобы получить солнечный ожог. Это зависит от индивидуальных особенностей организма и от типа кожи каждого конкретного человека.

Существует несколько типов кожи, которые по-разному реагируют на загар.

Более чувствительны к солнечным лучам светлокожие и рыжеволосые люди, им достаточно минимум времени для получения солнечного ожога.

Более устойчивы к воздействию ультрафиолета темнокожие, которые могут длительное время пребывать на солнце без особого ущерба для своего здоровья.

Существует несколько промежуточных типов, для которых защита от солнечных лучей тоже актуальна.

Универсальные средства для защиты кожи от солнца





Самая сильная и вредная активность солнца приходится на период с 10 до 16 часов. В это время рекомендуется держаться подальше от солнечных лучей, чтобы не подвергать свой организм их вредному воздействию. Любителям позагорать лучше делать это до и после указанного времени.

Если же вы вынуждены бывать на солнце в самый опасный период, старайтесь пользоваться светлой одеждой, прикрывающей руки и ноги, носите солнцезащитные очки, пользуйтесь зонтиком.

Универсальным методом защиты от солнца являются кремы с SPF-защитой (Sun Protection Factor). В настоящее время существует множество таких средств, с разной степенью эффективности.

Чтобы правильно выбрать крем, прежде всего, нужно обратить внимание на степень защиты от UVВ-излучения. Например, SPF 15 блокирует 93% ультрафиолетовых лучей, SPF 30 — 96%, SPF 50 — 98%. Для чувствительной кожи этот показатель имеет большое значение, в этом случае нужно выбирать крем со значением не менее 50.

Также важно определить коэффициент защиты от UVA-излучения, которое приводит к старению кожи. Качественный крем имеет удобную маркировку РА++++.

Кроме того, крем при нанесении на кожу должен быть приятным и не пачкать одежду. Расход крема с SPF-защитой — приблизительно 1,5 мл на один раз, поэтому тюбика 100 мл должно хватить на жаркое время года.стви