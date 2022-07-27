Необычные статуи, которые могут застать любого туриста врасплох (15 фото)
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Необычные статуи, которые могут застать любого туриста врасплох (15 фото)

Кричащая статуя в ИталииВ любом городе можно найти достопримечательности, которые вызывают весьма неоднозначные эмоции. К ним можно отнести некоторые статуи, которые вызывают вопросы. Безусловно, любой творец имеет право на самовыражение в искусстве, но такие "произведения" могут застать любого туриста врасплох. А порой и вовсе перепугать до чертиков.
Кричащая статуя в Италии


Эта статуя с реалистично выглядящими глазами и зубами — сущий кошмар

Эта статуя с реалистично выглядящими глазами и зубами — сущий кошмар
Статуя полковника Сандерса. Микеланджело в шоке

Статуя полковника Сандерса
Жуткая статуя Джима Дэвиса и Гарфилда

Жуткая статуя Джима Дэвиса и Гарфилда
Джим Дэвис — известный режиссёр многим полюбившейся серии фильмов и мультфильмов о рыжем котике. Узнали? Пожалуй, нет

Статуя снежного человека из дрифтвуда на острове Квадра

Статуя снежного человека из дрифтвуда на острове Квадра
Статуя Будды

Статуя Будды
Очень дружелюбный Марио

Очень дружелюбный Марио
Статуя стоит перед окном зоны ожидания в больнице в Норвегии

Статуя стоит перед окном зоны ожидания в больнице в Норвегии
Найденная статуя в заброшенном доме

Найденная статуя в заброшенном доме
Ваши документы, пожалуйста. И да, это статуя

Ваши документы, пожалуйста
Это статуя Святого Варфоломея в Милане, Италия

Это статуя Святого Варфоломея в Милане, Италия
Очень известная скульптура с историей, от которой бегут мурашки по коже. С Варфоломея живьем сняли кожу, а затем обезглавили. В руках он держит не мантию, а собственную содранную кожу. Зная этот факт о статуи, невозможно взглянуть на неё без содрогания.

Одна статуя в канадском ресторане

Одна статуя в канадском ресторане
Улыбка, за которой скрывается что-то большее, чем просто гостеприимство.

Эта статуя из Якутска всегда стоит к вам спиной

Эта статуя из Якутска всегда стоит к вам спиной
Гнездо шершней слилось с деревянной статуей, что придаёт ей устрашающий вид

Гнездо шершней слилось с деревянной статуей, что придаёт ей устрашающий вид
Статуя в Испании «Тонущая девушка»

Статуя в Испании «Тонущая девушка»
Ещё одна статуя, чья схожесть с живым человеком пугает. В испанском городке Бильбао установили эту скульптуру с целью напомнить людям о климатических изменениях в мире.
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По материалам: триникси

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