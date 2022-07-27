Необычные статуи, которые могут застать любого туриста врасплох (15 фото)
Сегодня, 06:05 Вадим КарасевВ любом городе можно найти достопримечательности, которые вызывают весьма неоднозначные эмоции. К ним можно отнести некоторые статуи, которые вызывают вопросы. Безусловно, любой творец имеет право на самовыражение в искусстве, но такие "произведения" могут застать любого туриста врасплох. А порой и вовсе перепугать до чертиков.
Кричащая статуя в Италии
Эта статуя с реалистично выглядящими глазами и зубами — сущий кошмар
Статуя полковника Сандерса. Микеланджело в шоке
Жуткая статуя Джима Дэвиса и Гарфилда
Джим Дэвис — известный режиссёр многим полюбившейся серии фильмов и мультфильмов о рыжем котике. Узнали? Пожалуй, нет
Статуя снежного человека из дрифтвуда на острове Квадра
Статуя Будды
Очень дружелюбный Марио
Статуя стоит перед окном зоны ожидания в больнице в Норвегии
Найденная статуя в заброшенном доме
Ваши документы, пожалуйста. И да, это статуя
Это статуя Святого Варфоломея в Милане, Италия
Очень известная скульптура с историей, от которой бегут мурашки по коже. С Варфоломея живьем сняли кожу, а затем обезглавили. В руках он держит не мантию, а собственную содранную кожу. Зная этот факт о статуи, невозможно взглянуть на неё без содрогания.
Одна статуя в канадском ресторане
Улыбка, за которой скрывается что-то большее, чем просто гостеприимство.
Эта статуя из Якутска всегда стоит к вам спиной
Гнездо шершней слилось с деревянной статуей, что придаёт ей устрашающий вид
Статуя в Испании «Тонущая девушка»
Ещё одна статуя, чья схожесть с живым человеком пугает. В испанском городке Бильбао установили эту скульптуру с целью напомнить людям о климатических изменениях в мире.
По материалам: триникси