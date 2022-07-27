Необычные статуи, которые могут застать любого туриста врасплох (15 фото)

Вадим Карасев

В любом городе можно найти достопримечательности, которые вызывают весьма неоднозначные эмоции. К ним можно отнести некоторые статуи, которые вызывают вопросы. Безусловно, любой творец имеет право на самовыражение в искусстве, но такие "произведения" могут застать любого туриста врасплох. А порой и вовсе перепугать до чертиков.Кричащая статуя в ИталииЭта статуя с реалистично выглядящими глазами и зубами — сущий кошмарСтатуя полковника Сандерса. Микеланджело в шокеЖуткая статуя Джима Дэвиса и ГарфилдаДжим Дэвис — известный режиссёр многим полюбившейся серии фильмов и мультфильмов о рыжем котике. Узнали? Пожалуй, нетСтатуя снежного человека из дрифтвуда на острове КвадраСтатуя БуддыОчень дружелюбный МариоСтатуя стоит перед окном зоны ожидания в больнице в НорвегииНайденная статуя в заброшенном домеВаши документы, пожалуйста. И да, это статуяЭто статуя Святого Варфоломея в Милане, ИталияОчень известная скульптура с историей, от которой бегут мурашки по коже. С Варфоломея живьем сняли кожу, а затем обезглавили. В руках он держит не мантию, а собственную содранную кожу. Зная этот факт о статуи, невозможно взглянуть на неё без содрогания.Одна статуя в канадском ресторанеУлыбка, за которой скрывается что-то большее, чем просто гостеприимство.Эта статуя из Якутска всегда стоит к вам спинойГнездо шершней слилось с деревянной статуей, что придаёт ей устрашающий видСтатуя в Испании «Тонущая девушка»Ещё одна статуя, чья схожесть с живым человеком пугает. В испанском городке Бильбао установили эту скульптуру с целью напомнить людям о климатических изменениях в мире.