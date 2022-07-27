Няня Аллы Довлатовой наехала на ее мужа из-за воспитания дочери

Актриса и ведущая Алла Довлатова в шоке от такой наглости. Артистка рассказала, что после отпуска их вторая няня, которая с ними на отдых не ездит, обратилась к супругу радиоведущей с критическим замечанием. Она попросила на будущее больше не исполнять при дочке взрослых песен, а выбирать более подходящий для детей репертуар. «Оказывается, Маша, гуляя по детской площадке, пела «Я танцую пьяный на столе» (Русский размер), «Я убью тебя, лодочник (Профессор Лебединский), «Я ядреный, как кабан» (Сектор Газа) и «На лабутенах» (Ленинград)», — рассказала в своем блоге в социальных сетях Алла Довлатова. Она призналась, что в отличие от няни ее такая ситуация вообще не смущает. И когда дочка исполняет подобные песни, Алле только смешно, но никак не неудобно. И ей по барабану настороженные взгляды других нянь и мам на детской площадке. Если песня без мата, то какие могут быть претензии?Довлатова вспомнила, что сама она еще в четырехлетнем возрасте, в детском саду, взяла и выложила всем правду в подробностях – откуда берутся дети. Что их не аист приносит и не в капусте находят. «И откуда мы выходим, подробно рассказала. И как мы там оказались, тоже рассказала. Что мама с папой занимаются любовью. И именно для этого нам и даны половые органы, чтобы детей рожать. Помню, с одним мальчиком даже подрались, он категорически не хотел верить, что его родители «такой гадостью занимаются», — поделилась Алла. Многие поклонники поддержали ее в том, что лучше, когда дети узнают такие истории не в подворотне. Но нашлись и те, кто осудил такую откровенность. Мол, не случайно возникли истории про капусту и аистов – ведь для каждого возраста подходит своя история.