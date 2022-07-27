Ориентированная на социальные инициативы блокчейн-компания Topl привлекла $15 млн
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Ориентированная на социальные инициативы блокчейн-компания Topl привлекла $15 млн

Ориентированная на социальные инициативы блокчейн-компания Topl привлекла $15 млн


Компания Topl, предоставляющая блокчейн-решения для отслеживания и монетизации инициатив в сфере социального воздействия, привлекла $15 млн в раунде финансирования Серии А.



Его совместно провели Mercury, Republic Asia и Cryptology Asset Group. Основатель фирмы Крис Джорджен сообщил, что в 2020 году в ходе посевного раунда было собрано $5 млн.


Проект помогает предприятиям, которые стремятся отслеживать продукты, соответствующие принципам устойчивого развития и учитывающие социальный эффект.


Речь может идти о самых разных товарах: от бесконфликтных алмазов до кофе, выращенного с соблюдением этических норм, или какао, закупленного у фермера по справедливой цене.


По словам Джорджена, для подобной цели технология блокчейн очень подходит на новых рынках, с невысоким доверием участников или с большой разницей между ними.


"Поэтому, если я имею дело с цепочкой поставок кофе, у меня есть отдельные мелкие фермеры и такие крупные компании, как Cargill. Или в сфере углеродных кредитов — есть большие и маленькие проекты. Они многообразны, и никто не знает, как взаимодействовать друг с другом по [государственным] компенсациям", — отметил он.


Компания направит привлеченные средства на наем новых сотрудников и выполнение трех ключевых аспектов дорожной карты. 


Во-первых, фирма рассчитывает увеличить децентрализацию проекта, передав управление блокчейн-сообществу. Следующие два элемента состоят в запуске приложений "отслеживаемость-как-услуга", которое будет запущено в следующем месяце, и "регистрация-как-услуга" для углеродных кредитов.


По словам Джоржена, компания взаимодействует с самыми разными клиентами, от стартапов до компаний из списка Fortune 500. Он ожидает, что к концу 2022 года в сети Topl будет работать 40-50 проектов.


"Думаю, что мы все еще находимся на ранней стадии внедрения блокчейна", — считает он.


Напомним, зарегистрированная в Дубае фирма 5ire привлекла на развитие устойчивого блокчейна $100 млн по итогам раунда финансирования Серии А.

# Экономика блокчейн, венчурные инвестиции, новости
По материалам: ForkLog

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