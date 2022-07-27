Ориентированная на социальные инициативы блокчейн-компания Topl привлекла $15 млн

Компания Topl, предоставляющая блокчейн-решения для отслеживания и монетизации инициатив в сфере социального воздействия, привлекла $15 млн в раунде финансирования Серии А.

Его совместно провели Mercury, Republic Asia и Cryptology Asset Group. Основатель фирмы Крис Джорджен сообщил, что в 2020 году в ходе посевного раунда было собрано $5 млн.

Проект помогает предприятиям, которые стремятся отслеживать продукты, соответствующие принципам устойчивого развития и учитывающие социальный эффект.

Речь может идти о самых разных товарах: от бесконфликтных алмазов до кофе, выращенного с соблюдением этических норм, или какао, закупленного у фермера по справедливой цене.

По словам Джорджена, для подобной цели технология блокчейн очень подходит на новых рынках, с невысоким доверием участников или с большой разницей между ними.

"Поэтому, если я имею дело с цепочкой поставок кофе, у меня есть отдельные мелкие фермеры и такие крупные компании, как Cargill. Или в сфере углеродных кредитов — есть большие и маленькие проекты. Они многообразны, и никто не знает, как взаимодействовать друг с другом по [государственным] компенсациям", — отметил он.

Компания направит привлеченные средства на наем новых сотрудников и выполнение трех ключевых аспектов дорожной карты.

Во-первых, фирма рассчитывает увеличить децентрализацию проекта, передав управление блокчейн-сообществу. Следующие два элемента состоят в запуске приложений "отслеживаемость-как-услуга", которое будет запущено в следующем месяце, и "регистрация-как-услуга" для углеродных кредитов.

По словам Джоржена, компания взаимодействует с самыми разными клиентами, от стартапов до компаний из списка Fortune 500. Он ожидает, что к концу 2022 года в сети Topl будет работать 40-50 проектов.

"Думаю, что мы все еще находимся на ранней стадии внедрения блокчейна", — считает он.

Напомним, зарегистрированная в Дубае фирма 5ire привлекла на развитие устойчивого блокчейна $100 млн по итогам раунда финансирования Серии А.