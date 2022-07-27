Оскар Кучера прокомментировал запрет группы «Руки вверх» в Эстонии
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Оскар Кучера прокомментировал запрет группы «Руки вверх» в Эстонии

Оскар Кучера прокомментировал запрет группы «Руки вверх» в Эстонии
Актер и ведущий Оскар Кучера посмеялся на решение эстонских властей. Артист в «Телеграме» отреагировал на новости, что Эстония ввела пятилетний запрет на выступления в стране российской группы «Руки Вверх!». «То есть, как я понимаю, наши эстонские «друзья» считают, что через пять лет мы снова станем дружить? Вряд ли. Думаю, раньше», написал Оскар Кучера.
Ранее лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков говорил, что не понимает решения властей Эстонии. По его словам, «Руки Вверх!» не планировали выступать в ближайшие годы в этой стране. Добавим, что «Руки Вверх!» — одна из самых популярных поп-команд в стране. Не так давно в «Лужниках» группа собрала полный стадион, что сегодня удается единицам.
# Шоу-бизнес Кучера Оскар
По материалам: z-aya

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