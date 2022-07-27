Отец случайно прочитал переписку дочери с друзьями и принял непростое решение
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Отец случайно прочитал переписку дочери с друзьями и принял непростое решение

Отец случайно прочитал переписку дочери с друзьями и принял непростое решениеОтец случайно прочитал переписку дочери и запретил ей ехать на музыкальный фестиваль

Пользователь Reddit под ником Old-Concept-7207 рассказал о том, как он случайно прочитал переписку дочери с друзьями и узнал, что подростки планировали взять на музыкальный фестиваль алкоголь и наркотики. В итоге мужчина запретил дочери ехать на концерт. В комментариях многие пользователи поддержали его решение и сочли его непростым.

Пользователь рассказал, что он — отец-одиночка троих детей. Старшая дочь, которой исполнилось 16 лет, заработала денег и купила билет на музыкальный фестиваль.

Мужчина добавил, что из-за какой-то технической неполадки с техникой Apple члены семьи иногда видят в своей электронной почте сообщения, адресованные их родственникам. Отец отметил, что доверяет своим детям, поэтому обычно сразу удаляет их переписки. Однако недавно он увидел сообщение, которое привлекло его внимание. «Мы сможем пронести его тайком, если хорошо спрячем», — гласило оно. В итоге мужчина решил прочитать всю переписку.

«Я был потрясен тем, что увидел. Она говорила об алкоголе. Она и ее друзья планируют тайком пронести алкоголь, марихуану и что-то, о чем я раньше никогда не слышал, под названием “молли”», — написал он. Кроме того, как стало известно из переписки, его дочь собиралась отправиться на фестиваль в чрезмерно откровенном наряде. «Для меня это выглядит просто как нижнее белье, а не как одежда», — признался мужчина.

В итоге отец запретил дочери ехать на фестиваль. Он добавил, что решение оказалось очень тяжелым для него. Дочь попросила отца возместить ее расходы на билет, но он отказался. «Может быть, я плохой отец, но мы не настолько богаты», — отметил он. Мужчина добавил, что рассказал о переписке родителям двоих друзей дочери. В итоге девушка обиделась на отца и перестала с ним разговаривать, заключил герой истории.

В комментариях к посту многие пользователи поддержали автора поста. Некоторые из них отметили, что родителям часто приходится принимать непростые решения. «Она может обижаться, но вы защищаете своего ребенка. Я бы тоже предупредил других родителей о том, что запланировали их дети», — написал один юзер. «Малыши будут плакать, потому что вы не дадите им выпить красивую синюю чистящую жидкость. Ты такой злой. Ты ужасен. Ты никогда не позволяешь им развлекаться», — сыронизировал другой. Многие также согласились с тем, что родители должны быть не друзьями своих детей, а теми, кто их защищает.

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По материалам: lenta.ru

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