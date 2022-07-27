Первые превью Disney Dreamlight Valley: журналисты довольны игрой

Вадим Карасев





Сегодня в сети появился новый трейлер с демонстрацией возможностей игры Disney Dreamlight Valley. А вместе с тем, сразу несколько игровых изданий опубликовали свои ранние превью на проект. По первым обзорам от журналистов можно сделать вывод, что игра Disney Dreamlight Valley вполне заслуживает внимания, особенно если вы ищете нечто среднее между Stardew Valley и Animal Crossing.

Портал IGN следующим образом резюмирует предварительный взгляд на Disney Dreamlight Valley:

Может показаться, что Disney Dreamlight Valley представляет собой симулятор фермы, но это не так. Если вы стремитесь стать хардкорным менеджером по выращиванию сельскохозяйственных культур и системам полива, плюс хотите получить как можно больше прибыли, эта игра не для того. Урожай растет за считанные минуты, ваш полив никогда не иссякает, а глотание яблок и печенья может зарядить вашего персонажа энергией за считанные секунды. Нет, победа в этой игре означает установку связей с вашими жителями, строительство дома и города по вашему вкусу, а также одевание в, казалось бы, неограниченное количество нарядов для ваших персонажей. В распоряжении Gameloft находится бесчисленное множество объектов Disney, и Disney Dreamlight Valley может быть интересной игрой до тех пор, пока хватает вашего воображения. Мне не терпится поиграть еще.

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А вот что думает об игре портал Gamesradar:

Почти все, что связано с Disney Dreamlight Valley, вызывает у меня улыбку. Хотя по этому раннему предварительному обзору трудно понять, насколько долгоиграющая игра, я не могу дождаться, чтобы провести больше времени с этим миром в раннем доступе в сентябре этого года и когда Disney Dreamlight Valley официально выйдет в 2023 году. Если вы любите Disney и Pixar и ищете симулятор альтернативной жизни, после того как погрузились в Animal Crossing и Stardew Valley, первые признаки указывают на то, что Disney Dreamlight Valley является долгожданной альтернативой.

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Напомним, сама игра Disney Dreamlight Valley будет условно-бесплатной, но уже в сентябре подписчики Game Pass получат к ней доступ до официального релиза.