Первые превью Disney Dreamlight Valley: журналисты довольны игрой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Первые превью Disney Dreamlight Valley: журналисты довольны игрой

Первые превью Disney Dreamlight Valley: журналисты довольны игрой


Сегодня в сети появился новый трейлер с демонстрацией возможностей игры Disney Dreamlight Valley. А вместе с тем, сразу несколько игровых изданий опубликовали свои ранние превью на проект. По первым обзорам от журналистов можно сделать вывод, что игра Disney Dreamlight Valley вполне заслуживает внимания, особенно если вы ищете нечто среднее между Stardew Valley и Animal Crossing.

Портал IGN следующим образом резюмирует предварительный взгляд на Disney Dreamlight Valley:

Может показаться, что Disney Dreamlight Valley представляет собой симулятор фермы, но это не так. Если вы стремитесь стать хардкорным менеджером по выращиванию сельскохозяйственных культур и системам полива, плюс хотите получить как можно больше прибыли, эта игра не для того. Урожай растет за считанные минуты, ваш полив никогда не иссякает, а глотание яблок и печенья может зарядить вашего персонажа энергией за считанные секунды. Нет, победа в этой игре означает установку связей с вашими жителями, строительство дома и города по вашему вкусу, а также одевание в, казалось бы, неограниченное количество нарядов для ваших персонажей. В распоряжении Gameloft находится бесчисленное множество объектов Disney, и Disney Dreamlight Valley может быть интересной игрой до тех пор, пока хватает вашего воображения. Мне не терпится поиграть еще.


Watch this video on YouTube

А вот что думает об игре портал Gamesradar:

Почти все, что связано с Disney Dreamlight Valley, вызывает у меня улыбку. Хотя по этому раннему предварительному обзору трудно понять, насколько долгоиграющая игра, я не могу дождаться, чтобы провести больше времени с этим миром в раннем доступе в сентябре этого года и когда Disney Dreamlight Valley официально выйдет в 2023 году. Если вы любите Disney и Pixar и ищете симулятор альтернативной жизни, после того как погрузились в Animal Crossing и Stardew Valley, первые признаки указывают на то, что Disney Dreamlight Valley является долгожданной альтернативой.


Watch this video on YouTube

Напомним, сама игра Disney Dreamlight Valley будет условно-бесплатной, но уже в сентябре подписчики Game Pass получат к ней доступ до официального релиза.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

76-летний нудист-охотник подстрелил из ружья эксгибициониста на пляже
76-летний нудист-охотник подстрелил из ружья эксгибициониста на пляже
По мнению Барзикова, Бигриной и Ромашову на проекте больше не место
По мнению Барзикова, Бигриной и Ромашову на проекте больше не место
Первые превью Disney Dreamlight Valley: журналисты довольны игрой
Первые превью Disney Dreamlight Valley: журналисты довольны игрой
Гогунский подписал мировое соглашение
Гогунский подписал мировое соглашение
Почему рядом с некоторыми цветами ничего не растет
Почему рядом с некоторыми цветами ничего не растет
КДН Иркутского района предупредила о распространении среди детей игры «Исчезни на 24 часа»
КДН Иркутского района предупредила о распространении среди детей игры
Книга с секретом для всех поклонников "Властелина колец"
Книга с секретом для всех поклонников "Властелина колец"
В городах Чехии начали убирать украинские флаги
В городах Чехии начали убирать украинские флаги
Астропрогноз на август 2022 года
Астропрогноз на август 2022 года
"Я чувствую, что меня пытаются убить": Бритни Спирс обвинила мать в издевательствах
"Я чувствую, что меня пытаются убить": Бритни Спирс
Анатолий Белый заявил, что не собирается становиться собакой, которая лает из-за границы
Анатолий Белый заявил, что не собирается становиться собакой, которая
Юлия Высоцкая призналась, что регулярно сдает анализы
Юлия Высоцкая призналась, что регулярно сдает анализы

Топ на сегодня

День обнуления: по календарю майя 26 июля 2022 года должен начаться Новый год
День обнуления: по календарю майя 26 июля 2022 года должен начаться
Россия откроет свои консульства в четырех городах
Россия откроет свои консульства в четырех городах
Сила генетики на примере знаменитостей (17 фото)
Сила генетики на примере знаменитостей (17 фото)
Экс-CEO Google сравнил ИИ с ядерным оружием
Экс-CEO Google сравнил ИИ с ядерным оружием
В США предсказали усугубление энергетического кризиса во всем мире
В США предсказали усугубление энергетического кризиса во всем мире

Еще по теме

Подписчики Game Pass получат ранний доступ к игре Disney Dreamlight Valley
Показали геймплей Disney Dreamlight Valley — в Game Pass игра будет в сентябре
В штате Алабама продадут атомную электростанцию
Новости Game Pass за 23-30 апреля: новые игры в подписке, анонсы и прочее