Пять гектаров леса горит в Иркутской области 27 июля
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Пять гектаров леса горит в Иркутской области 27 июля

Пять гектаров леса горит в Иркутской области 27 июля

В лесном фонде Иркутской области 27 июля горит пять гектаров леса в Катангском районе. Локализовали два возгорания на площади 233 гектара в Катангском и Чунском районах, сообщают в пресс-службе правительства региона.

За сутки потушили два пожара на площади 1,2 гектара в Нижнеудинском и Чунском районах. Было задействовано 254 пожарных-десантника и сотрудника лесопожарных формирований, а также 14 единиц наземной техники. Мониторили пожары с воздуха четыре самолета: два Ан-2 и столько же легкомоторных. Вертолет Ми-8 участвовал в передислокации десантников.

По данным Федеральной Авиалесоохраны, в России действует 103 лесных пожара на площади 23 328 гектаров. На первом месте по количеству возгораний находится Республика Саха (Якутия).

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По материалам: irk

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