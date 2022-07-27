Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Крысы

Вадим Карасев

Год Крысы — первый год в Восточном календаре. Эксперты рассказали, каковы главные позитивные и отрицательные качества характера людей, чьим покровителем является данное животное-талисман.

Если вы узнаете год рождения того или иного человека, и окажется, что он родился в год правления Крысы (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) , то вам обязательно стоит ознакомиться с его плюсами и минусами, описанными далее. Дополнительную важную информацию можно получить при помощи анализа по цвету глаз или при помощи физиогномики.

Плюсы характера людей, рожденных в год Крысы

Любознательность. Это люди, которые неустанно ищут для себя что-то новое. Их интерес к происходящим вокруг процессам постоянно очень высок. Крысы обожают учиться и получать новую информацию, особенно если у нее есть хоть какое-то прикладное свойство. Эти люди умеют отделять важное от напускного.

Общительность. Крысы обожают общение, причем живое и позитивное — без недосказанности, притворства. С людьми, рожденными в год этого животного-покровителя, всегда приятно поддерживать диалог, поскольку они не тянут одеяло на себя. Им нравится искать точки соприкосновения с окружающими, узнавать людей. Они открыты для диалога и никогда не станут избегать общения.

Мощнейшая интуиция. У многих из тех, кто появился на свет в год Крысы, имеется крайне сильное шестое чувство. Даже те, кто думает, что это не так, скорее всего, ошибаются. Внутренний голос часто помогает Крысам преодолевать трудности в жизни. В решающий момент интуиция может спасти Крыс от фиаско в любой из сфер. Интуиция наделяет этих людей проницательностью, а также умением чувствовать подвох в сложной ситуации.

Отличная харизма. Крысы обладают ненавязчивой харизмой, которая раскрывается постепенно при общении с ними. Человек при первой встрече может и вовсе не заинтересоваться Крысами, но через определенное время этот интерес точно появится.

Преданность. Крысы не ходят налево, не тратят свое время на кого попало. Они любят свою вторую половинку и дорожат друзьями. Если кому-то из близких Крысы нужная будет помощь, этот человек всегда окажется рядом и протянет руку. Это очень дорого стоит, учитывая, что доброта сейчас явно не в моде.

Романтичность. Крысы чаще других людей являются прирожденными романтиками. Кому-то это может не понравиться, но многие получают удовольствие от такой манеры построения любовных отношений.

Минусы характера людей, рожденных в год Крысы

Жизнь в собственном маленьком мире. У Крыс свой мир со своими правилами, который они выстраивают годами и десятилетиями. Процессы, происходящие вокруг, их не волнуют. Крысы всегда живут своими собственными интересами и следуют своим уникальным правилам, которые многим людям остаются непонятными.

Непоседливость. Многим людям хочется отдыхать, а не жить постоянно на работе и окружать себя делами крысы не умеют сказать себе вовремя «стоп» и просто насладиться бездельем. Им вечно нужно куда-то бежать, с кем-то увидеться, что-то решить. Это порой сильно утомляет их близких людей.

Саркастичность. Многие люди умеют саркастично подшучивать над окружающими. Но Крысы это порой делают жестоко и слишком часто. Из-за этого с ними не хотят дружить обидчивые и впечатлительные люди, а также те, кто плохо понимает подобный юмор.

Тяга к развлечениям. Если заставить Крысу выбирать между работой и развлечениями, то они выберут последнее даже в том случае, если задач и дел навалилось выше крыши. Крыс точно нельзя назвать трудолюбивыми людьми, поскольку их душа больше лежит к путешествиям, ярким эмоциям и общению.

Переменчивое настроение. Это, пожалуй, самый большой минус очень многих Крыс. Эти люди позитивны и улыбчивы, а через минуту могут рыдать или ругаться с кем-то. Сейчас они мечтательны и витают в облаках, а через пару минут собраны и готовы ринуться в бой на работе или в бизнесе. За ними порой просто не угнаться. Они заразили вас радостью, а потом сразу пустили все под откос негативным настроением. Они расстроили всех вокруг, но потом сами радуются, а окружающие продолжают оставаться на негативной волне.