По мнению Барзикова, Бигриной и Ромашову на проекте больше не место

Вадим Карасев

Перед мальчишником Евгения Ромашова была поднята одна очень интересная тема. Как оказалось, Ромашов почти не общается с другими участниками Дом-2, на проекте он живёт сам по себе, не разговаривает с коллегами и стал затворником. Более того, свою девушку он старается тоже держать «на коротком поводке». Естественно, данную тему подняли Кристина Бухынбалтэ и Иван Барзиков. Им уже удалось выставить за ворота Артема Гранта и теперь они нашли себе новых жертв.Барзиков уверен, что им пора оставить Дом-2 и жить самостоятельно. Он уверен, что если семья Ромашовых уйдёт с проекта, то никто даже не обратит на это внимания. Он уверен, что Евгений просто так занимает место на теле стройке, если не желает поддерживать отношения с другими участниками.При этом у парня много друзей на Дом-2. Более того, он активно общается с бывшими участниками проекта. Даже на его свадьбу из разных частей страны приехали Максим Моргенштерн и Глеб Жемчугов. Видимо, Барзиков пытается сказать, что у него гораздо лучше получается общаться с коллективом. Кто же в итоге покинет проект?