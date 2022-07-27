Почему рядом с некоторыми цветами ничего не растет

Есть виды цветов, у которых, если так можно сказать, тяжелый характер, поскольку с ними не уживаются другие растения. Лучше рядом с ними ничего не сажать, иначе все быстро завянет.

Капризные растения, которые не любят «соседей»

Гибискус





Этот цветок слишком прихотлив и не потерпит, если рядом с ним будет расти что-то еще — он будет их душить. Тем не менее на человека гибискус оказывает положительное влияние, помогая избавиться от усталости и раздражительности. Кустарник слишком быстро растет, формируя большую крону, и этим вытесняет своих соседей. Тем, кто выращивает цветок в доме, следует ставить его подальше от кухни и спальни, поскольку он выделяет негативную энергию.

Фикус и бегония

В летний период времени бегония и фикус могут расти в саду, а зимой следует их переносить в большие помещения, лучше всего в офис. Они обладают уникальной способностью: впитывают негативную энергию и улучшают рабочую атмосферу. В квартире их нежелательно хранить, потому что они будут вызывать усталость и слабость у людей.

Клен и каштан тоже не любят соседей. С возрастом энергетика этих растений будет усиливаться, позволяя снимать стресс и напряжение у человека. Для этого лишь нужно постоять возле дерева несколько минут, став спиной к стволу.

Папоротник и плющ





Если на дачном участке растет ель или сосна, то рядом с ними нельзя ничего сажать, поскольку они не дадут растениям развиваться. Нежелательно делать сад рядом с березовой рощей, так как культуры быстро пропадут.

Красивый на вид папоротник на самом деле является настоящим вампиром. Лучше всего его высаживать в подвесное кашпо, чтобы корни и листочки не соприкасались с другими цветами, иначе он погубит их.

Мало кто знает о том, что цветы-вампиры очень быстро впитывают в себя электромагнитные излучения, которые исходят от телевизоров и компьютеров. Именно поэтому такие растения желательно ставить в гостиной. В спальне их нельзя хранить, потому что они будут оказывать подавляющее действие на членов семьи и вызывать бессонницу.

Плющ также считается опасным соседом, который может «задушить» всех, кто находится с ним рядом.

Томаты и перцы

Многие не знают о том, что рядом с помидорами нельзя ничего сажать, потому что они будут отбирать энергию у растений, которые растут по соседству.

К посадке туи и кипариса тоже следует относиться с большой осторожностью, так как эти культуры обладают тяжелой энергетикой и прекрасно чувствуют себя на открытой местности.





Людям не следует бояться этих культур, потому что на них они оказывают положительное влияние, помогая избавляться от напряжения и стресса. Достаточно лишь немного времени постоять возле куста малины, винограда либо крыжовника, как сразу же повысится настроение и проснется аппетит.

Картошка и помидоры

С картофелем часто конкурируют многие растения, именно поэтому его стараются посадить как можно дальше от всех культур. Больше всего он не выносит по соседству помидоры. Если эти культуры будут расти рядом, то они начнут угнетать рост друг друга. Это, в свою очередь, приведет к развитию разных заболеваний, среди которых часто встречается фитофтора. От картофеля подальше нужно сажать также репу, дыни, тыкву и подсолнухи.