Почему в жару могут появляться отеки и как от них избавиться

Многие люди плохо переносят летнюю жару, поскольку организм, стараясь справиться с перегревом, начинает работать в «аварийном» режиме. Это может стать причиной обострения различных хронических заболеваний и возникновения побочных эффектов, одним из которых является отечность.

Почему в жару появляются отеки





В жаркие летние дни многие замечают, что у них появляется отечность ног или рук. Это связано с тем, что из-за перегрева в организме нарушается тепловой обмен. Через пот человек теряет больше жидкости, вместе с которой вымываются соли, обеспечивающие венозное кровообращение. В результате кровь становится гуще, замедляется ее циркуляция по венам.

Пытаясь восстановить тепловой обмен, организм расширяет кровеносные сосуды. Но это способствует еще большему застою крови в конечностях и скоплению жидкости в их межклеточном пространстве.

При малоподвижном образе жизни отечность еще больше усиливается. Также этому способствует недостаточное употребление жидкости в жару. Часто люди стараются меньше пить, полагая, что этим можно снизить отечность. На самом деле это только усугубляет проблему — организм начинает «экономить» жидкость.

Способствует отечности также тесная обувь, употребление острой, соленой и копченой пищи, которая препятствует выводу жидкости из организма.

Можно ли избавиться от отеков, спровоцированных жарой





Прежде всего, важно знать, что отечность может являться следствием многих заболеваний, поэтому при их появлении на руках или ногах следует обратиться к врачу. Если, по мнению специалиста, отеки являются естественной реакцией организма на жару, это не требует какого-то специфического лечения, достаточно просто немного подкорректировать свой образ жизни.

Старайтесь больше двигаться, чтобы обеспечить полноценную работу кровеносной системы. Откажитесь от каблуков и тесной обуви. В борьбе с отеками очень хорошо помогают плавание, бег, контрастный душ, различные виды спорта, если вы не имеете противопоказаний по здоровью.

Взрослому человеку в жару следует пить не менее трех литров жидкости ежедневно, отдавая предпочтение чистой воде, морсам или несладким сокам. Старайтесь есть больше овощей и фруктов, откажитесь от острой, жирной, соленой и копченой пищи.

Для улучшения кровообращения можно несколько раз в день выполнять несложные упражнения. Например, ходьба на цыпочках, вращательные движения ступнями, сжимание и разжимание пальцев, поднятие ног вверх и нахождение 2-3 минуты в такой позе.

При сильных отеках можно использовать компрессионный трикотаж, венотонизирующие гели или прием внутрь венотоников, но это следует делать по назначению врача.