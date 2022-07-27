Почему в жару могут появляться отеки и как от них избавиться
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Почему в жару могут появляться отеки и как от них избавиться

Почему в жару могут появляться отеки и как от них избавиться

Многие люди плохо переносят летнюю жару, поскольку организм, стараясь справиться с перегревом, начинает работать в «аварийном» режиме. Это может стать причиной обострения различных хронических заболеваний и возникновения побочных эффектов, одним из которых является отечность.

Почему в жару появляются отеки


В жаркие летние дни многие замечают, что у них появляется отечность ног или рук. Это связано с тем, что из-за перегрева в организме нарушается тепловой обмен. Через пот человек теряет больше жидкости, вместе с которой вымываются соли, обеспечивающие венозное кровообращение. В результате кровь становится гуще, замедляется ее циркуляция по венам.

Пытаясь восстановить тепловой обмен, организм расширяет кровеносные сосуды. Но это способствует еще большему застою крови в конечностях и скоплению жидкости в их межклеточном пространстве.

При малоподвижном образе жизни отечность еще больше усиливается. Также этому способствует недостаточное употребление жидкости в жару. Часто люди стараются меньше пить, полагая, что этим можно снизить отечность. На самом деле это только усугубляет проблему — организм начинает «экономить» жидкость.

Способствует отечности также тесная обувь, употребление острой, соленой и копченой пищи, которая препятствует выводу жидкости из организма.

Можно ли избавиться от отеков, спровоцированных жарой


Прежде всего, важно знать, что отечность может являться следствием многих заболеваний, поэтому при их появлении на руках или ногах следует обратиться к врачу. Если, по мнению специалиста, отеки являются естественной реакцией организма на жару, это не требует какого-то специфического лечения, достаточно просто немного подкорректировать свой образ жизни.

Старайтесь больше двигаться, чтобы обеспечить полноценную работу кровеносной системы. Откажитесь от каблуков и тесной обуви. В борьбе с отеками очень хорошо помогают плавание, бег, контрастный душ, различные виды спорта, если вы не имеете противопоказаний по здоровью.

Взрослому человеку в жару следует пить не менее трех литров жидкости ежедневно, отдавая предпочтение чистой воде, морсам или несладким сокам. Старайтесь есть больше овощей и фруктов, откажитесь от острой, жирной, соленой и копченой пищи.

Для улучшения кровообращения можно несколько раз в день выполнять несложные упражнения. Например, ходьба на цыпочках, вращательные движения ступнями, сжимание и разжимание пальцев, поднятие ног вверх и нахождение 2-3 минуты в такой позе.

При сильных отеках можно использовать компрессионный трикотаж, венотонизирующие гели или прием внутрь венотоников, но это следует делать по назначению врача.

# Общество Здоровье
По материалам: rsute

Последние новости

Бывшая жена Константина Меладзе о его разрыве с Верой Брежневой и переезде в Италию
Бывшая жена Константина Меладзе о его разрыве с Верой Брежневой и
Женщина сняла на видео разглядывавшего ее незнакомца и удивилась его реакции
Женщина сняла на видео разглядывавшего ее незнакомца и удивилась его
Почему в жару могут появляться отеки и как от них избавиться
Почему в жару могут появляться отеки и как от них избавиться
Ульяна Кутузова уверена, что муж не любит её детей
Ульяна Кутузова уверена, что муж не любит её детей
В Aliens: Fireteam Elite из Game Pass добавили кроссплатформу и стартовал 4 сезон
В Aliens: Fireteam Elite из Game Pass добавили кроссплатформу и
Убийственный коктейль, после которого кто-то точно не встанет
Убийственный коктейль, после которого кто-то точно не встанет
В Италии оценили возможность коллапса российской экономики
В Италии оценили возможность коллапса российской экономики
Географию спецоперации на Украине предложили расширить
Географию спецоперации на Украине предложили расширить
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Крысы
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Крысы
Отец случайно прочитал переписку дочери с друзьями и принял непростое решение
Отец случайно прочитал переписку дочери с друзьями и принял непростое
Метеоролог оценил вероятность прихода аномальной жары из Европы в Россию
Метеоролог оценил вероятность прихода аномальной жары из Европы в
Максим Галкин распродает свой автопарк: какие автомобили были у юмориста
Максим Галкин распродает свой автопарк: какие автомобили были у

Топ на сегодня

День обнуления: по календарю майя 26 июля 2022 года должен начаться Новый год
День обнуления: по календарю майя 26 июля 2022 года должен начаться
Экс-CEO Google сравнил ИИ с ядерным оружием
Экс-CEO Google сравнил ИИ с ядерным оружием
Аккаунт недели. Телеграм-канал "Истории для смол-токов от Лыжина" об Античности и "историческом шок-контенте"
Аккаунт недели. Телеграм-канал "Истории для смол-токов от
Сбербанк предлагает потребительские кредиты с самой низкой ставкой за последние 10 лет
Сбербанк предлагает потребительские кредиты с самой низкой ставкой за
В США горбатый кит чуть не потопил лодку
В США горбатый кит чуть не потопил лодку

Еще по теме

Отечность ног не проблема - медики дали советы, как избавиться от недуга
Супрун: в жару стоит отказаться от алкоголя
Врачи предупредили об опасности отечности ног при гипертонии
Прохладиться и не простудиться: что нельзя делать в летнюю жару