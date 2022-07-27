Популярный комик назвал особенность КВН
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Популярный комик назвал особенность КВН

Популярный комик назвал особенность КВНСтендап-комик Стас Старовойтов заявил, что КВН закрыт и стабилен

Популярный российский стендап-комик, участник шоу Stand Up на ТНТ Стас Старовойтов высказался о КВН. В разговоре с комиком и актером Сергеем Мезенцевым для подкаста «Сережа и микрофон» он назвал особенность известного проекта.

Во время беседы Мезенцев заявил, что КВН является стабильным проектом. «Там (в КВН — прим. «Ленты.ру») своя лексика, свои шутки, своя библия, свой бог, все свое. Он более-менее стабилен», — выразил мнение актер.

Старовойтов согласился с собеседником и продолжил его аналогию. «[КВН] как и СССР. СССР был стабилен? Был. Потому что он был закрыт», — добавил стендап-комик.

Ранее популярная телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) раскрыла свое отношение к руководителю КВН Александру Маслякову. Она заявила, что он создал империю, которая в итоге лопнула. Лазарева добавила, что, несмотря ни на что, будет любить Маслякова.

В свою очередь, дрессировщик и гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный заявил, что считает Александра Маслякова главным цензором КВН. По его мнению, именно благодаря этому проект существует много лет.

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По материалам: lenta.ru

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