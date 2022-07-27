Поставили на уши элитный поселок. Первая дочь Самойловой отметила 11-летие в мини и декольте

Оксана Самойлова любит устраивать пышные торжества. Каждый день рождения детей модели и Джигана не обходится без грандиозной вечеринки. На этот раз личный праздник отмечает старшая наследница Ариела. Ей исполнилось 11 лет.

Подготовка к празднику началась еще с раннего утра. Самойлова украсила дом воздушными шарами, а в зале подготовила несколько вигвамов, чтобы подруги Ариелы могли остаться на ночевку.

Во дворе модель организовала площадку с аттракционами, цветами и праздничным столом. Проснувшись виновница торжества, спустилась по лиловой дорожке во двор, где у зоны для съемок ее уже ждал Джиган с букетом роз и подарком. «Поздравляю тебя с рождением нашей первой дочери», — поцеловала Оксана мужа.

Затем звездная мама устроила дочери модную фотосессию. Обе появились в одинаковых платьях длины мини. Самойлова отметила, как повзрослела Ариела.

«Из маленькой принцессы ты на глазах с невероятной скоростью превращаешься в девушку. Моя красавица, гордость и мой первенец. С каждым годом я все больше удивляюсь и все больше влюбляюсь в тебя. Каждый день заходя в твою комнату перед сном, я тихо улыбаюсь, видя тебя в обнимку с фламинго и голубым одеялом, подаренным в первый годик твоей жизни. Это наш символ связи с детством и я, надеюсь, что ты будешь спать с ними до 18 лет. Пусть твой путь во взрослую жизнь будет наполнен любовью, счастьем, радостью и смехом. Но всегда знай, что любые невзгоды мы переживем вместе и я всегда буду рядом», — написала модель.

Остальных детей: Майи, Леи и Давида ждали веселые аттракционы. Весь день их развлекали аниматоры, а также… жабы. Звездные наследники с любопытством разглядывали гигантских земноводных. «Я таких еще не видела», — удивлялась Самойлова.