Потерявший 7500 BTC британец привлечет к поиску робопсов Boston Dynamics

Житель Великобритании Джеймс Хауэллс, который в 2013 году случайно выбросил жесткий диск с 7500 BTC, задействует в поисках двух робопсов Спот от Boston Dynamics. Об этом пишет Business Insider.

По его словам, устройства планируется использовать для сканирования земли и обеспечения безопасности. Их оснастят камерами видеонаблюдения для охраны территории свалки ночью.

По текущему курсу стоимость потерянных биткоинов Хауэллса составляет более $160,4 млн.

Согласно The Washington Post, в августе 2021 года стоимость одного робопса Спот составляла $74 500. На официальном сайте Boston Dynamics цена не указана — компания предлагает связаться с отделом продаж.

Данные: Boston Dynamics.

Владелец диска в интервью изданию отметил, что разработал план поиска с помощью экспертов-консультантов и получил финансирование от двух венчурных инвесторов. Однако власти города Ньюпорт до сих пор не одобрили раскопки на свалке.

Представитель администрации заявил, что Хауэллс не предоставил достаточных аргументов, чтобы убедить город.

«Его предложения представляют значительный экологический риск, который мы не можем принять», — заявил чиновник.

Хауэллс рассчитывает урегулировать этот вопрос. По его словам, в случае реализации проекта он назовет робопсов в честь Сатоши Накамото и Хэла Финни.

Напомним, в январе 2021 года британец предложил властям Ньюпорта около $72 млн за раскопку свалки, но получил отказ.

Позднее он заявил о намерении задействовать искусственный интеллект в поиске жесткого диска.

В том же году бывший CTO Ripple и CEO Coil Стефан Томас рассказал о потере листа с паролем к кошельку с 7002 ВТС.

Позднее его преемник на этом посту Дэвид Шварц уточнил, что экс-директор также лишился доступа к нескольким сотням аккаунтов с биткоинами.