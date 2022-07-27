Праздник 27 июля 2022 года богат интересными приметами и поверьями

Издавна люди почитают приметы и поверья. Наши предки считали, что 27 июля было особым днем для крестьян. Некоторые традиции и народные приметы люди помнят и сегодня.

Приметы на 27 июля 2022 года расскажут о погоде

Издавна крестьяне почитали 27 июля, так как именно в этот период народ вкладывал очень много сил в сбор ржи на поле. Крестьяне трудились и работали, но в какой-то момент периодически замечали и знаки природы. Считалось, что она в этот день сама может рассказать о том, какой будет погода в ближайшее время. Узнать об этом достаточно просто, необходимо лишь приглядеться к порой незаметным знакам.





Считалось, что природа подскажет погоду не только на ближайшее время, но и на месяцы вперед. Если день был жарким и сухим, значит, осень будет теплой. Но если в этот день пошел дождь – осень будет холодной и короткой. Также, если на закате в день 27 июля солнце будет отливать красноватым – неделю будут лить проливные дожди. Если в водоеме будут замечены такие птицы, как чайки – значит, не стоит бояться прихода непогоды.

О приближении плохой погоды могут подсказать народные приметы. Издавна считалось, что если утром, или поздно вечером будут сгущаться тучи на горизонте – польет дождь. Если гремит гром, можно определить, каким будет дождь. Если гром будет тихим – знак того, что дождя может и вовсе не быть.

Поверья и традиции на 27 июля помогут хорошо провести день

Для крестьян день 27 июля был очень значимым периодом. Именно этот день провожал лето, постепенно приводя осень. Также именно в этот период начинали упорно работать на полях, собирать рожь. Так как работники вкладывали достаточно много сил и труда, к вечеру появлялись головные боли, и недомогания. Считалось, что в этот день, 27 июля, необходимо отдохнуть на ржи, так как она будет наделена особым даром, что сродни магии.





В народе считали, что рожь в этот день способна исцелять, и наделять человека особыми силами. Божья благодать была доступна каждому, кто честно трудился не покладая рук на поле 27 июля. Славяне любили приговаривать:

«Солома ржаная, да силы возвращает пуще каравая»

Существовало поверье среди крестьян, что в день 27 июля необходимо проводить как можно больше времени на природе. В современном мире действительно стоит придерживаться данного поверья. Природа в этот день как никогда благосклонна к человеку, поэтому 27 июля — очень благоприятный период для путешествий с семьей.

Заговоры и традиции на 27 июля

Приходя собирать рожь, работники почитали одну особую традицию. В этот день необходимо было задобрить дух, для хорошей жизни и удачного урожая. В полях всем заправляет дух полевик, который помогал тем, кто чтит его. В народе считалось, что полевика необходимо попросить о помощи, при этом пообещав ему за это гостинец. Каждый вечер необходимо приходить к полю и оставлять мисочку с кашей из любой крупы.

Стоит учитывать, что полевик может разгневаться, если его проигнорируют и бросят голодным. Он может забрать весь урожай себе, оставив при этом голодным человека. Полевики забирают всю рожь в свой дом, для семьи. Потому предки издавна не забирали с собой последний собранный мешок ржи: ее оставляли в поле, специально для полевика и его родни. Взамен полевик не трогал семьи, помогал взрастить урожай, и мог даже помочь по хозяйству.





На полевика можно было всерьез оставить домашнюю скотину: он уж точно не даст ее в обиду, и присмотрит должным образом. Принося вечером подношение хозяину поля, духу полевику, люди также просили позаботиться в зимнее время о поле. Это делалось специально для того, чтобы взрастить хороший урожай и в следующем году, чтобы зиму было легче пережидать. Если 27 июля рождалось дитя, у духа поля просили благословения, а рожь становилась растением новорождённого, что оберегало его.