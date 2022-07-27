Праздник 27 июля 2022 года богат интересными приметами и поверьями
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Праздник 27 июля 2022 года богат интересными приметами и поверьями

Праздник 27 июля 2022 года богат интересными приметами и поверьями

Праздник 27 июля 2022 года богат интересными приметами и поверьями

Издавна люди почитают приметы и поверья. Наши предки считали, что 27 июля было особым днем для крестьян. Некоторые традиции и народные приметы люди помнят и сегодня.

Приметы на 27 июля 2022 года расскажут о погоде

Издавна крестьяне почитали 27 июля, так как именно в этот период народ вкладывал очень много сил в сбор ржи на поле. Крестьяне трудились и работали, но в какой-то момент периодически замечали и знаки природы. Считалось, что она в этот день сама может рассказать о том, какой будет погода в ближайшее время. Узнать об этом достаточно просто, необходимо лишь приглядеться к порой незаметным знакам.


Считалось, что природа подскажет погоду не только на ближайшее время, но и на месяцы вперед. Если день был жарким и сухим, значит, осень будет теплой. Но если в этот день пошел дождь – осень будет холодной и короткой. Также, если на закате в день 27 июля солнце будет отливать красноватым – неделю будут лить проливные дожди. Если в водоеме будут замечены такие птицы, как чайки – значит, не стоит бояться прихода непогоды.

О приближении плохой погоды могут подсказать народные приметы. Издавна считалось, что если утром, или поздно вечером будут сгущаться тучи на горизонте – польет дождь. Если гремит гром, можно определить, каким будет дождь. Если гром будет тихим – знак того, что дождя может и вовсе не быть.

Поверья и традиции на 27 июля помогут хорошо провести день

Для крестьян день 27 июля был очень значимым периодом. Именно этот день провожал лето, постепенно приводя осень. Также именно в этот период начинали упорно работать на полях, собирать рожь. Так как работники вкладывали достаточно много сил и труда, к вечеру появлялись головные боли, и недомогания. Считалось, что в этот день, 27 июля, необходимо отдохнуть на ржи, так как она будет наделена особым даром, что сродни магии.


В народе считали, что рожь в этот день способна исцелять, и наделять человека особыми силами. Божья благодать была доступна каждому, кто честно трудился не покладая рук на поле 27 июля. Славяне любили приговаривать:

«Солома ржаная, да силы возвращает пуще каравая»

Существовало поверье среди крестьян, что в день 27 июля необходимо проводить как можно больше времени на природе. В современном мире действительно стоит придерживаться данного поверья. Природа в этот день как никогда благосклонна к человеку, поэтому 27 июля — очень благоприятный период для путешествий с семьей.

Заговоры и традиции на 27 июля

Приходя собирать рожь, работники почитали одну особую традицию. В этот день необходимо было задобрить дух, для хорошей жизни и удачного урожая. В полях всем заправляет дух полевик, который помогал тем, кто чтит его. В народе считалось, что полевика необходимо попросить о помощи, при этом пообещав ему за это гостинец. Каждый вечер необходимо приходить к полю и оставлять мисочку с кашей из любой крупы.

Стоит учитывать, что полевик может разгневаться, если его проигнорируют и бросят голодным. Он может забрать весь урожай себе, оставив при этом голодным человека. Полевики забирают всю рожь в свой дом, для семьи. Потому предки издавна не забирали с собой последний собранный мешок ржи: ее оставляли в поле, специально для полевика и его родни. Взамен полевик не трогал семьи, помогал взрастить урожай, и мог даже помочь по хозяйству.


На полевика можно было всерьез оставить домашнюю скотину: он уж точно не даст ее в обиду, и присмотрит должным образом. Принося вечером подношение хозяину поля, духу полевику, люди также просили позаботиться в зимнее время о поле. Это делалось специально для того, чтобы взрастить хороший урожай и в следующем году, чтобы зиму было легче пережидать. Если 27 июля рождалось дитя, у духа поля просили благословения, а рожь становилась растением новорождённого, что оберегало его.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

Последние новости

Праздник 27 июля 2022 года богат интересными приметами и поверьями
Праздник 27 июля 2022 года богат интересными приметами и поверьями
Собранная банками биометрия россиян не устроила государство
Собранная банками биометрия россиян не устроила государство
Бывшая жена Константина Меладзе о его разрыве с Верой Брежневой и переезде в Италию
Бывшая жена Константина Меладзе о его разрыве с Верой Брежневой и
Женщина сняла на видео разглядывавшего ее незнакомца и удивилась его реакции
Женщина сняла на видео разглядывавшего ее незнакомца и удивилась его
Почему в жару могут появляться отеки и как от них избавиться
Почему в жару могут появляться отеки и как от них избавиться
Ульяна Кутузова уверена, что муж не любит её детей
Ульяна Кутузова уверена, что муж не любит её детей
В Aliens: Fireteam Elite из Game Pass добавили кроссплатформу и стартовал 4 сезон
В Aliens: Fireteam Elite из Game Pass добавили кроссплатформу и
Убийственный коктейль, после которого кто-то точно не встанет
Убийственный коктейль, после которого кто-то точно не встанет
В Италии оценили возможность коллапса российской экономики
В Италии оценили возможность коллапса российской экономики
Географию спецоперации на Украине предложили расширить
Географию спецоперации на Украине предложили расширить
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Крысы
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Крысы
Отец случайно прочитал переписку дочери с друзьями и принял непростое решение
Отец случайно прочитал переписку дочери с друзьями и принял непростое

Топ на сегодня

День обнуления: по календарю майя 26 июля 2022 года должен начаться Новый год
День обнуления: по календарю майя 26 июля 2022 года должен начаться
Экс-CEO Google сравнил ИИ с ядерным оружием
Экс-CEO Google сравнил ИИ с ядерным оружием
Аккаунт недели. Телеграм-канал "Истории для смол-токов от Лыжина" об Античности и "историческом шок-контенте"
Аккаунт недели. Телеграм-канал "Истории для смол-токов от
Сбербанк предлагает потребительские кредиты с самой низкой ставкой за последние 10 лет
Сбербанк предлагает потребительские кредиты с самой низкой ставкой за
В США горбатый кит чуть не потопил лодку
В США горбатый кит чуть не потопил лодку

Еще по теме

Приметы и поверья на 22 июля 2022 года
Народные приметы на июль 2022 года
Какие есть народные приметы на июль 2022 года на каждый день, как понять, какой будет погода
День Акилы Дозоры отмечают в 2022 году 27 июля, традиции, обряды и приметы