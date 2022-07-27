Приметы и поверья на 28 июля 2022 года связаны с днем Улиты и Кирика

28 июля 2022 года богато приметами и поверьями, которые важны для славянского народа. В церковном календаре он имеет большое значение – это день крещения Руси при Владимире Красно Солнышке. Также в народе 28 июля почитали память мучеников Кирика и Улиты.

Приметы и народные поверья на 28 июля 2022 года

Давние славяне умели видеть знаки природы, которые подсказывали, какой будет погода. Так как 28 июля 2022 года – день очень важный, к таким знакам присматривались с особой внимательностью. Считалось издавна, что 28 июля – очень опасный день, так как по улицам в этот период гуляет нечистая сила и злые духи.





Согласно приметам, которые издавна почитали славяне, 28 июля могло ярко светить Солнце. Если это было так, то всегда приговаривали:

«На Владимира Красно Солнышко всегда светло и ясно»

Народ верил, что в этот день солнечные лучи обладают особой силой – целительной. Если утром, или в течение дня прошел дождь, то приговаривали:

«На Кирики всегда все мокродырики!»

Такой дождь предвещал теплую, и ясную погоду на следующий день, а то и на неделю вперед. Если листья липы начинают желтеть – осень в текущем году придет рано, и длиться будет долго. Если ветер будет дуть с юга, значит, неделя будет теплой, и непогоды не предвещается. Но если дует восточный ветер – скорее всего, пройдут проливные дожди, с грозами и молниями. О ливнях также говорил и вечерний туман.

Традиции и обряды на 28 июля 2022 года связаны с днем Улиты и Кирика

Издавна славянский народ почитал память святых мучеников Улиты и Кирика. Согласно легенде, Улита походила из знатной семьи, однако рано осталась вдовой. На руках у нее был маленький сын Кирик, которому отроду было всего 3 года.





Вместе со своими рабынями Улите на руках с Кириком пришлось покинуть город, который был им родным. К сожалению, Улита была жестоко убита на глазах у своего сына за веру. Кирика сбросили с моста, тогда как Улиту безжалостно казнили.

В народе до сих пор почитают память святых мучеников, и следуют традициям. В календаре этот день считается очень опасным, так как именно в этот период разгуливает нечистая сила и злые духи. В особенности опасно было находиться на поле, так как 28 июля всегда выходила полудница – злая хозяйка полей. Запрещалось в этот день работать на поле, в особенности жать хлеб.





Также издавна 28 июля считается днем женского отдыха, потому девушкам и женщинам лучше всего отложить любые дела, и посвятить день полностью отдыху. Если полудница гневалась, она могла не только наказать, но и убить непослушных. Полевой дух полудницы мог наслать на человека солнечный удар, а затем утащить к остальным своим жертвам – в свое логово.

Полудница получила такое имя, так как начинала свою охоту в полдень. Она пугала детей, представая в образе жуткой женщины, а мужчин завораживала, принимая образ прекрасной девушки.

Заговоры на день Кирика и Улиты 28 июля 2022 года

Женщинам в день памяти святых мучеников Кирика и Улиты можно было читать заговоры и молиться. Лучше всего начинать день 28 июля с молитвы Всевышнему. По традиции, в этот день женщины ничего не готовили, и в доме не убирали.

28 июля в современном мире можно выехать за город, отправиться в гости, посвятить день всецело отдыху. Помолившись утром, необходимо просить здоровья своим близким и детям. Улита знала, насколько больно видеть муки детей, потому помогала отвести от ребенка недуг.

Молодые девушки в этот день читали заговоры, и проводили ритуалы. Считалось, что нужно подойти к своему рабочему месту в доме с колоском, который нужно было взять с поля. Делать это нужно осторожно, чтобы не встретиться со злым духом. Затем следует прочитать заговор на колосок:

«Взываю к духу поля, что работе мешает. Пусть охотится на других, а на моих не ступает!»

После прочтения такого заговора, колосок стоит оставить на рабочем месте, к примеру, на столе. Полудница некоторое время не тронет тех, кто будет работать в поле.

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