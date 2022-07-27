Против Регины Тодоренко ополчилась певица Анастасия Приходько

Ведущая Регина Тодоренко молчит по поводу происходящего в мире, что бесит артистку. Похоже, певица Анастасия Приходько, начинавшая строить карьеру в России, сходит с ума из-за ненависти к более успешным коллегам. Артистка, воспитывающая троих детей, накинулась на недавно родившую Регину Тодоренко, обвинив ее в безразличии. Анастасия считает позицию Тодоренко неправильной. Певица не понимает молчания телеведущей по поводу происходящего в мире. Так, Приходько не понравилось то, что Регина назвала недавно родившегося сына Миром. «А чего не Даздраперма? — парировала 35-летняя исполнительница в личном блоге. — Какая разница-то?! Мальчик или девочка... Помню Влада Топалова в Ницце — мы там неделю были не проекте. Ни рыба, ни мясо. Точнее, овощ! Когда Рега говорит, что тема политики в их семье закрыта, мне становится смешно. Ну скажи просто — я люблю деньги больше, чем честь!»Также Анастасия Приходько все не может оставить в покое россиян и поливает их грязью. Реакция многих известных персон не заставила себя долго ждать. По этому поводу уже высказалась Виктория Боня. «Что с такими персонажами не так? Даже не берем во внимание какие-то общечеловеческие нормы поведения. Она карьеру построила в России, в 2007 году стала победительницей «Фабрики звезд-7», а в 2009 году вообще представляла Россию на «Евровидении», а потом такие высказывания позволяет себе», — посетовала Вика. Оскар Кучера тоже не стал молчать. «Певица ртом Приходько. Вот ее отношение к русским. И то, что кто-то там рвет себе волосы в подмышках по поводу происходящего, ее не колышет. А ведь она — вершина айсберга. Вот и остается молится за то, чтобы Бог таким, как она, просто дал мозги....» — поделился он размышлениями.