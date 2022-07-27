Рената Литвинова показала красивую дочь - именинницу
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Рената Литвинова показала красивую дочь - именинницу

Рената Литвинова показала красивую дочь - именинницу
Актриса Рената Литвинова поделилась фото дочери Ульяны Добровской, сопроводив его поздравлением. Рената Литвинова поделилась в своем блоге в социальных сетях снимком, который произвел настоящий фурор среди ее подписчиков.  Дочь актрисы, Ульяна Добровская сильно изменилась. Если раньше она чаще появлялась в образе прекрасной романтичной блондинки, то сейчас предстала перед поклонниками настоящей фам-фаталь. Этому способствовал эффектный макияж – яркие зеленые тени, подчеркнувшие глаза, а также гладкая прическа с зачесанными назад волосами, привлекающая внимание к лицу, и массивные золотые украшения.
«Моя самая любимая Уля – с днем рождения!» — трогательно поздравила дочку актриса и режиссер. «Роковая женщина!», «Инопланетянка!», «Какая красавица-дочка, поздравляем, много счастья!», «Как мама и дочка похожи, обе эффектные и стильные», «Невозможно оторваться от этой фотографии — вот где настоящая красота», — отметили в комментариях многочисленные поклонники. Дочке Ренаты Литвиновой в июле исполнился 21 год. Она родилась во втором браке актрисы, с бизнесменом Леонидом Добровским, с которым они прожили шесть лет. Разводились супруги с большими проблемами, договориться мирно они не могли: долго и мучительно делили и имущество, и дочь. Ульяна в итоге этих переговоров все-таки осталась с матерью. Со временем Леонид и Рената помирились, распавшаяся семья стала вновь собираться вместе время от времени.
# Шоу-бизнес Литвинова Рената
По материалам: z-aya

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