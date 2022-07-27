Россиян защитят от навязывания услуг при страховании
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Россиян защитят от навязывания услуг при страховании

Россиян защитят от навязывания услуг при страховании

С 1 апреля 2023 года страховщик при заключении договора страхования должен будет предоставлять потребителю ключевой информационный документ (КИД). Указание Банка России о требованиях к такому документу зарегистрировал Минюст, сообщается в Telegram-канале регулятора.

В КИД указана краткая информация об условиях договора, в том числе о страховом покрытии и исключениях из него, сроках и сумме возврата страховой премии при досрочном расторжении договора. Благодаря КИД клиент в понятной форме получит информацию о страховке до заключения договора и выберет подходящий страховой продукт, отметили в ЦБ.

Новое требование ЦБ распространяется на все договоры добровольного страхования, кроме инвестиционного (накопительного) страхования жизни, а также страхования жизни и здоровья заемщика. Для информирования по ним ЦБ выпустит отдельные указания.

Центробанк внедрил ключевой информационный документ в 2020 году, чтобы защитить клиентов от навязывания дополнительных услуг. КИД будет разработан для всех финансовых продуктов, в том числе для банковских. В ноябре прошлого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что штрафы за навязывание услуг будут повышены.

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По материалам: pnp.ru

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