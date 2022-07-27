Российская компания провалила поручение Путина по импортозамещению
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Российская компания провалила поручение Путина по импортозамещению

Российская компания провалила поручение Путина по импортозамещению«Ленфильм» счел невозможным поручение Владимира Путина по импортозамещению

Импортозамещение в сфере производства кино невозможно в связи с полным отсутствием российского оборудования соответствующей специализации. Об этом говорится в отчете киностудии «Ленфильм» за 2021 год, с которым ознакомился РБК.

Поэтапная замена иностранного оборудования на российское являлась одним из поручений президента страны Владимира Путина и правительства руководству АО «Киностудия "Ленфильм"». При этом говорилось, что отечественная продукция должна быть эквивалентна по техническим характеристикам и потребительским свойствам.

Однако, как указано в документе, «потребители кинопроизводственных услуг предъявляют высокие требования к качеству оборудования», и спрос на российскую продукцию с их стороны не наблюдается. Глава «Ленфильма» Федор Щербаков отметил, что студия постоянно мониторит рынок на случай появления российских аналогов техники, но пока их нет.

Опрошенные изданием представители рынка указали, что съемочный процесс на 100 процентов основан на технике зарубежного производства. В него входят специальные камеры, многоуровневое освещение, штативы, зеленый фон хромакей, мегафоны для общения, большой набор разных микрофонов, акустические панели, генераторы дыма и тумана. Полностью иностранного производства и программное обеспечение для монтажа и спецэффектов.

На складах магазинов кинооборудования иностранные даже перчатки для операторов и осветителей сцены (им необходимы особые термостойкие материалы), клей для петличных микрофонов, аудио- и видеокабели и разъемы.

Как объяснил генеральный продюсер и основатель кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн» Сергей Мелькумов, в России ничего подобного не выпускают. В последний раз он видел советскую технику на съемочной площадке еще в Советском Союзе. По его словам, наладить отечественное производство, в принципе, можно, но это обойдется в гигантскую сумму и займет много лет.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил о полном провале программы импортозамещения в России. В свою очередь, Путин призвал не полагаться полностью на импортозамещение, а развивать технологии лучше западных. Позднее он выразил уверенность, что когда-нибудь прорыв обязательно случится.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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