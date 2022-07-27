С Днем Ангела Владимир, 28 июля: красивые поздравления в картинках и стихах
28 июля православный мир празднует День Крещения Киевской Руси и вспоминает великого князя Владимира, крестившего Русь. Поздравления именинами в этот день принимают все мужчины, которые носят имя Владимир. В нашем материале мы собрали интересную подборку красивых поздравлений всем Владимирам в стихах и открытках с Днем Ангела.
Красивые поздравления Владимирам в картинках и стихах с днем Ангела, 28 июля
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Святой Владимир — твой защитник
Пусть укажет тебе путь.
На мир, отбросив все сомненья,
Позволит с радостью взглянуть.
Пусть дарит этот день надежду,
Радость, исполнение мечты.
Лучше станет жизнь, чем прежде.
Пусть все будет, как захочешь ты.
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Владимир, прими поздравления,
В прекрасный именинный день,
Желаем радости тебе, улыбок, веселия,
И непременно сбыться мечте твоей.
Фортуна пусть тебе улыбается,
Жизнь пусть долго–долго продолжается,
Дней счастливых пусть много у тебя будет,
Печаль пусть адрес твой забудет.
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С великим днем Владимира,
Сердечно поздравляем,
И радости, достатка,
Мы искренне желаем.
Пусть горести, ненастья, —
Уходят стороной,
Успех и только счастье,
Ваш бережет покой.
Здоровья, мы желаем,
Любви и теплоты,
И самые заветные —
Пусть сбудутся мечты!
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С Днем Владимира поздравлю
Весь народ славянский,
Ведь когда-то князь Владимир
Дал нам христианство.
До сих пор стоит с крестом
На Днепровской круче,
Защищает свой народ
Верою могучей.
Всем желаю в этот день
Я добра и силы
Чтобы вера во Христа
Мир наш сохранила.
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Гордость в имени Владимир,
Власть над миром и судьбой.
Будешь радостным, любимым,
Ангелок рядом с тобой!
Пусть подарит он успехи,
Тихой мудрости уют!
И здоровье будет крепким,
Пусть все горести уйдут.
Душевные поздравления Владимирам в прозе с днем Ангела, 28 июля
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В день, когда мы вспоминаем величайший вклад в развитие Христианства на Руси, мы называем одно лишь имя. Имя, которое выгравировано на «Камне истории», имя, которому присвоено церковный статус Святого.
Владимир — великий правитель, креститель Руси. В сей день мы с благодарственною молитвой обратимся к крестителю народов, попросим заступничества и покровительства.
С праздником, братья-христиане! С Днём Святого Владимира.
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Сегодня твой день, Владимир. Будь всегда защитником, который не боится трудностей, а смело смотрит им в лицо, пусть все дороги тебе покорятся, а все горизонты будут открыты. Всегда улыбайся от всего сердца и будь счастливым!
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В день, когда мы вспоминаем величайший вклад в развитие Христианства на Руси, мы называем одно лишь имя. Имя, которое выгравировано на «Камне истории», имя, которому присвоено церковный статус Святого. Владимир — великий правитель, креститель Руси. В сей день мы с благодарственною молитвой обратимся к крестителю народов, попросим заступничества и покровительства. С праздником, братья-христиане! С Днём Святого Владимира.
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Царского имени сегодня день, Владимира мы поздравляем! Друзьями вечно окружен и уважаем знакомыми и коллегами! Пусть мужественность, сильный характер и острый ум еще ни раз сопутствуют успехам!