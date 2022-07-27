С Днем Ангела Владимир, 28 июля: красивые поздравления в картинках и стихах
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » С Днем Ангела Владимир, 28 июля: красивые поздравления в картинках и стихах

С Днем Ангела Владимир, 28 июля: красивые поздравления в картинках и стихах

С Днем Ангела Владимир, 28 июля: красивые поздравления в картинках и стихах

28 июля православный мир празднует День Крещения Киевской Руси и вспоминает великого князя Владимира, крестившего Русь. Поздравления именинами в этот день принимают все мужчины, которые носят имя Владимир. В нашем материале мы собрали интересную подборку красивых поздравлений всем Владимирам в стихах и открытках с Днем Ангела.

Красивые поздравления Владимирам в картинках и стихах с днем Ангела, 28 июля


***

Святой Владимир — твой защитник
Пусть укажет тебе путь.
На мир, отбросив все сомненья,
Позволит с радостью взглянуть.
Пусть дарит этот день надежду,
Радость, исполнение мечты.
Лучше станет жизнь, чем прежде.
Пусть все будет, как захочешь ты.

***

Владимир, прими поздравления,
В прекрасный именинный день,
Желаем радости тебе, улыбок, веселия,
И непременно сбыться мечте твоей.
Фортуна пусть тебе улыбается,
Жизнь пусть долго–долго продолжается,
Дней счастливых пусть много у тебя будет,
Печаль пусть адрес твой забудет.


***

С великим днем Владимира,
Сердечно поздравляем,
И радости, достатка,
Мы искренне желаем.

Пусть горести, ненастья, —
Уходят стороной,
Успех и только счастье,
Ваш бережет покой.

Здоровья, мы желаем,
Любви и теплоты,
И самые заветные —
Пусть сбудутся мечты!

***

С Днем Владимира поздравлю
Весь народ славянский,
Ведь когда-то князь Владимир
Дал нам христианство.

До сих пор стоит с крестом
На Днепровской круче,
Защищает свой народ
Верою могучей.

Всем желаю в этот день
Я добра и силы
Чтобы вера во Христа
Мир наш сохранила.


***

Гордость в имени Владимир,
Власть над миром и судьбой.
Будешь радостным, любимым,
Ангелок рядом с тобой!

Пусть подарит он успехи,
Тихой мудрости уют!
И здоровье будет крепким,
Пусть все горести уйдут.

Душевные поздравления Владимирам в прозе с днем Ангела, 28 июля

***

В день, когда мы вспоминаем величайший вклад в развитие Христианства на Руси, мы называем одно лишь имя. Имя, которое выгравировано на «Камне истории», имя, которому присвоено церковный статус Святого.

Владимир — великий правитель, креститель Руси. В сей день мы с благодарственною молитвой обратимся к крестителю народов, попросим заступничества и покровительства.

С праздником, братья-христиане! С Днём Святого Владимира.

***

Сегодня твой день, Владимир. Будь всегда защитником, который не боится трудностей, а смело смотрит им в лицо, пусть все дороги тебе покорятся, а все горизонты будут открыты. Всегда улыбайся от всего сердца и будь счастливым!

***

В день, когда мы вспоминаем величайший вклад в развитие Христианства на Руси, мы называем одно лишь имя. Имя, которое выгравировано на «Камне истории», имя, которому присвоено церковный статус Святого. Владимир — великий правитель, креститель Руси. В сей день мы с благодарственною молитвой обратимся к крестителю народов, попросим заступничества и покровительства. С праздником, братья-христиане! С Днём Святого Владимира.

***

Царского имени сегодня день, Владимира мы поздравляем! Друзьями вечно окружен и уважаем знакомыми и коллегами! Пусть мужественность, сильный характер и острый ум еще ни раз сопутствуют успехам!

# Общество Праздники
По материалам: rsute

Последние новости

В Роспотребнадзоре сравнили опасность новых и старых штаммов коронавируса
В Роспотребнадзоре сравнили опасность новых и старых штаммов
С Днем Ангела Владимир, 28 июля: красивые поздравления в картинках и стихах
С Днем Ангела Владимир, 28 июля: красивые поздравления в картинках и
Филиппины решили не покупать российские вертолеты из-за боязни санкций США
Филиппины решили не покупать российские вертолеты из-за боязни
Лавров поставил африканские страны перед историческим выбором
Лавров поставил африканские страны перед историческим выбором
Художник Кен Келли и его настоящие мужские картины (11 фото)
Художник Кен Келли и его настоящие мужские картины (11 фото)
Лера Кудрявцева доведена до отчаяния
Лера Кудрявцева доведена до отчаяния
Оскар Кучера прокомментировал запрет группы «Руки вверх» в Эстонии
Оскар Кучера прокомментировал запрет группы «Руки вверх» в Эстонии
Анастасия Волочкова из-за проблем со здоровьем обратилась к целителю
Анастасия Волочкова из-за проблем со здоровьем обратилась к целителю
Тина Каделаки высмеяла заявление Эстонии о группе «Руки вверх»
Тина Каделаки высмеяла заявление Эстонии о группе «Руки вверх»
Грация покинула чат
Грация покинула чат
Запрет на вещание RT France в ЕС оставили в силе
Запрет на вещание RT France в ЕС оставили в силе
Потерявший 7500 BTC британец привлечет к поиску робопсов Boston Dynamics
Потерявший 7500 BTC британец привлечет к поиску робопсов Boston

Топ на сегодня

Сбербанк предлагает потребительские кредиты с самой низкой ставкой за последние 10 лет
Сбербанк предлагает потребительские кредиты с самой низкой ставкой за
В Москве прошел посвященный Единому дню голосования круглый стол
В Москве прошел посвященный Единому дню голосования круглый стол
Константин Богомолов застукал Ксению Собчак за изменой
Константин Богомолов застукал Ксению Собчак за изменой
Оксана Федорова показала подросшую дочку - именинницу
Оксана Федорова показала подросшую дочку - именинницу
Волонтеры гумцентра ЕР в Херсоне доставляют продукты жителям малых сел и деревень области
Волонтеры гумцентра ЕР в Херсоне доставляют продукты жителям малых

Еще по теме

День рождения Деда Мороза 18 ноября 2017 года: смс-поздравления и поздравления в стихах
День сыновей 22 ноября 2017 года: смс-поздравления и поздравления в стихах
Поздравления с Днем рождения 2018 – красивые, душевные, с юмором
День Святого Николая Чудотворца 19 декабря 2017 года: смс-поздравления и поздравления в стихах