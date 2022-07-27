С Днем Ангела Владимир, 28 июля: красивые поздравления в картинках и стихах

28 июля православный мир празднует День Крещения Киевской Руси и вспоминает великого князя Владимира, крестившего Русь. Поздравления именинами в этот день принимают все мужчины, которые носят имя Владимир. В нашем материале мы собрали интересную подборку красивых поздравлений всем Владимирам в стихах и открытках с Днем Ангела.

Красивые поздравления Владимирам в картинках и стихах с днем Ангела, 28 июля





***

Святой Владимир — твой защитник

Пусть укажет тебе путь.

На мир, отбросив все сомненья,

Позволит с радостью взглянуть.

Пусть дарит этот день надежду,

Радость, исполнение мечты.

Лучше станет жизнь, чем прежде.

Пусть все будет, как захочешь ты.

***

Владимир, прими поздравления,

В прекрасный именинный день,

Желаем радости тебе, улыбок, веселия,

И непременно сбыться мечте твоей.

Фортуна пусть тебе улыбается,

Жизнь пусть долго–долго продолжается,

Дней счастливых пусть много у тебя будет,

Печаль пусть адрес твой забудет.





***

С великим днем Владимира,

Сердечно поздравляем,

И радости, достатка,

Мы искренне желаем.

Пусть горести, ненастья, —

Уходят стороной,

Успех и только счастье,

Ваш бережет покой.

Здоровья, мы желаем,

Любви и теплоты,

И самые заветные —

Пусть сбудутся мечты!

***

С Днем Владимира поздравлю

Весь народ славянский,

Ведь когда-то князь Владимир

Дал нам христианство.

До сих пор стоит с крестом

На Днепровской круче,

Защищает свой народ

Верою могучей.

Всем желаю в этот день

Я добра и силы

Чтобы вера во Христа

Мир наш сохранила.





***

Гордость в имени Владимир,

Власть над миром и судьбой.

Будешь радостным, любимым,

Ангелок рядом с тобой!

Пусть подарит он успехи,

Тихой мудрости уют!

И здоровье будет крепким,

Пусть все горести уйдут.

Душевные поздравления Владимирам в прозе с днем Ангела, 28 июля

***

В день, когда мы вспоминаем величайший вклад в развитие Христианства на Руси, мы называем одно лишь имя. Имя, которое выгравировано на «Камне истории», имя, которому присвоено церковный статус Святого.

Владимир — великий правитель, креститель Руси. В сей день мы с благодарственною молитвой обратимся к крестителю народов, попросим заступничества и покровительства.

С праздником, братья-христиане! С Днём Святого Владимира.

***

Сегодня твой день, Владимир. Будь всегда защитником, который не боится трудностей, а смело смотрит им в лицо, пусть все дороги тебе покорятся, а все горизонты будут открыты. Всегда улыбайся от всего сердца и будь счастливым!

***

В день, когда мы вспоминаем величайший вклад в развитие Христианства на Руси, мы называем одно лишь имя. Имя, которое выгравировано на «Камне истории», имя, которому присвоено церковный статус Святого. Владимир — великий правитель, креститель Руси. В сей день мы с благодарственною молитвой обратимся к крестителю народов, попросим заступничества и покровительства. С праздником, братья-христиане! С Днём Святого Владимира.

***

Царского имени сегодня день, Владимира мы поздравляем! Друзьями вечно окружен и уважаем знакомыми и коллегами! Пусть мужественность, сильный характер и острый ум еще ни раз сопутствуют успехам!