Съемки сериала «Ведьмак» приостановлены из-за коронавируса у Генри Кавилла

Вадим Карасев

Съемки третьего сезона «Ведьмака» приостановлены из-за коронавируса у Генри Кавилла

Съемки третьего сезона сериала «Ведьмак» приостановили, поскольку исполнитель главной роли Генри Кавилл заразился коронавирусом. Об этом сообщает Collider.

Производство сериала должно было продолжиться 25 июля после перерыва, однако съемки не стартовали. Причины приостановки работы не раскрывались. Позднее стало известно о том, что Кавилл сдал положительный тест на Covid-19.

Дата премьеры третьего сезона «Ведьмака» пока неизвестна. Сериал рассказывает о ведьмаке и охотнике на монстров Геральте, который старается найти свое место в мире. Сюжет основан на серии романов Анджея Сапковского. Первый сезон вышел на стриминговой платформе Netflix 20 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось том, что стартовали съемки нового сезона «Бриджертонов».