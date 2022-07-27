Сенаторы в США предложили ввести санкции за покупку Китаем нефти из России
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Сенаторы в США предложили ввести санкции за покупку Китаем нефти из России

Сенаторы в США предложили ввести санкции за покупку Китаем нефти из РоссииСенатор Марко Рубио призвал ввести санкции в отношении продажи российской нефти Китаю

Американские сенаторы от Республиканской партии призвали ввести санкции против страхователей танкеров, перевозящих топливо из России в Китай. Об этом сообщает Bloomberg.

Авторами инициативы стали Марко Рубио, Рик Скотт и Кевин Крамер. Согласно законопроекту, любая организация, которая способствует сделкам на поставки российской нефти или сжиженного газа в Китай, должна столкнуться «с серьезными последствиями». При этом предполагается, что данные меры могут коснуться в том числе китайских государственных компаний.

По мнению Рубио, покупая российские энергоносители, Пекин поддерживает действия России на Украине.

Как отмечает издание, в текущем году импорт российской нефти в КНР резко вырос. При этом прекращение поставок российского топлива в Китай может потенциально привести к росту цен, поскольку Пекин будет вынужден более жестко конкурировать с другими крупными покупателями за нефть из Ближнего Востока и Африки.

Ранее сообщалось, что размер скидки для Китая на российскую нефть ESPO по сравнению со сходными сортами других поставщиков составляет 10-12 долларов за баррель. Российские сорт продается примерно на 10 процентов дешевле, чем бразильские Lula и Sapinhoa, с учетом расходов на транспортировку.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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