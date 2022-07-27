СМИ: В России собираются развивать связь 6G

Подведомственный Минцифры Научно-исследовательский институт радио и «Сколтех» могут до 2025 года получить более 30 миллиардов рублей на исследования в области нового стандарта связи 6G. Об этом пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на источник, знакомый с ходом разработки проекта.

По данным собеседника издания, оборудование в рамках проекта может быть создано к 2025 году. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры до 1 августа предусмотреть при формировании бюджета на 2023 год и на период 2024 и 2025 годов дополнительное финансирование в сфере сетей связи 6G, в аппарате вице-премьера подтвердили подлинность копии соответствующего документа.

Предполагается, что 6G будет работать в диапазоне от 95 ГГц до 3 ТГц.

Сейчас большинство операторов строят сети на оборудовании с поддержкой стандарта 5G, и в на данный момент в России частоты для этого формата связи используются спецслужбами.

Ранее Минцифры предложило передать частоты радиорелейных станций в миллиметровом диапазоне 24,25-27,5 ГГц сетям 5G. Диапазон 4 ГГц также предлагалось перевести в «гражданский», что позволит операторам упростить проведение необходимой экспертизы для сетей 5G и получить гарантии использования диапазона. Изменения предполагается проводить на базе отечественных базовых станций.



