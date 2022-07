СМИ: власти США заподозрили Kraken в нарушении санкций

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США может взыскать штраф с биткоин-биржи Kraken за нарушение санкционного режима. Об этом The New York Times сообщили осведомленные источники.

Расследование ведется с 2019 года.

Издание сообщило, что в рамках коммуникации внутри фирмы CEO Kraken Джесс Пауэлл разместил таблицу с верифицированными аккаунтами биржи. Из нее следовало, что у платформы было 1522 пользователя в Иране, 149 в Сирии и 83 на Кубе. Впоследствии документ удалили.

Главный юрист Kraken Марко Сантори заявил, что компания «не комментирует конкретные обсуждения с регулирующими органами». Он подчеркнул, что биржа внимательно следит за соблюдением законов о санкциях и сообщает компетентным органам о потенциальных проблемах».

В феврале 2022 года Пауэлл отверг предложение по блокировке аккаунтов всех пользователей из России без наличия требований закона. Он подчеркнул свое уважение жителям Украины, но объяснил свою позицию либертарианскими ценностями.

1/6 I understand the rationale for this request but, despite my deep respect for the Ukrainian people, @krakenfx cannot freeze the accounts of our Russian clients without a legal requirement to do so.



Russians should be aware that such a requirement could be imminent. #NYKNYC https://t.co/bMRrJzgF8N