СМИ: власти США заподозрили Kraken в нарушении санкций
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СМИ: власти США заподозрили Kraken в нарушении санкций

СМИ: власти США заподозрили Kraken в нарушении санкций


Управление по контролю за иностранными активами Минфина США может взыскать штраф с биткоин-биржи Kraken за нарушение санкционного режима. Об этом The New York Times сообщили осведомленные источники.


Расследование ведется с 2019 года.


Издание сообщило, что в рамках коммуникации внутри фирмы CEO Kraken Джесс Пауэлл разместил таблицу с верифицированными аккаунтами биржи. Из нее следовало, что у платформы было 1522 пользователя в Иране, 149 в Сирии и 83 на Кубе. Впоследствии документ удалили.


Главный юрист Kraken Марко Сантори заявил, что компания «не комментирует конкретные обсуждения с регулирующими органами». Он подчеркнул, что биржа внимательно следит за соблюдением законов о санкциях и сообщает компетентным органам о потенциальных проблемах».


В феврале 2022 года Пауэлл отверг предложение по блокировке аккаунтов всех пользователей из России без наличия требований закона. Он подчеркнул свое уважение жителям Украины, но объяснил свою позицию либертарианскими ценностями.



Напомним, в апреле Минфин США ввел санкции против группы компаний BitRiver, занимающихся майнингом криптовалют в РФ, даркнет-маркетплейса Hydra и криптовалютной биржи Garantex.


Ранее Reuters сообщила, что Binance продолжала обслуживать клиентов из Ирана, обходя санкции США и запрет на ведение бизнеса в этой стране.


В октябре 2021 года Минфин США выпустил инструкцию по соблюдению санкций участниками криптоиндустрии.


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По материалам: ForkLog

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