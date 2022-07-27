Собранная банками биометрия россиян не устроила государство

Вадим Карасев

«Ъ»: банки столкнулись со сложностями при загрузке биометрии в ЕБС

Собранные банками образцы биометрических данных россиян не устроили государственную Единую биометрическую систему (ЕБС), пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, стандартам ЕБС соответствует около 10 процентов собранных образцов биометрии, то есть 4-5 миллионов уникальных слепков. Главная сложность, с которой банки столкнулись при загрузке данных в ЕБС, связана с Библиотекой контроля качества (БКК), служащей фильтром для загружаемой информации.

Не прошедшие проверку образцы биометрии, согласно правилам, должны быть уничтожены, однако банки не заинтересованы в этом, в результате чего данные продолжают храниться в их базах, что создает риск утечек.

При этом правительство обсуждает возможность создания условий для законного хранения не прошедших проверку слепков. Кроме того, в настоящее время разрабатывается новая версия БКК. По словам собеседников газеты, ее согласование с регулятором находится на финальной стадии.

На данный момент в ЕБС, которую администрируют Центробанк и «Ростелеком», хранятся 236,4 тысячи образцов биометрических данных банковских клиентов. В то же время специалисты оценивают накопленный банками массив биометрических данных в 60-70 миллионов образцов, большую часть из которых составляют слепки лица. Также в ЕБС передаются отпечатки пальцев, сетчатки глаза, рисунки вен ладони.

