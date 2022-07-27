Солнечная активность в августе: сколько осталось до первых ударов шестидневного шторма

До начала августа осталось пять дней. Но этот месяц принесет нам не только приятные моменты в виде отдыха на берегу реки, но и длительный магнитный штор, под удары которого попадут метеозависимые граждане. Первые шесть дней августа станут серьезным испытанием для здоровья некоторых людей.

Удар магнитного шторма в августе 2022 года





Метеорологи прогнозируют повышенную активность солнечной коронарной массы, что вызовет шестидневный магнитный шторм в начале августа 2022 года. Солнечный ветер нанесет удар по магнитному полю Земли в период с 1 по 6 августа.

Пик годовой активности солнечного цикла в этом году выпадает на июль и август. В это время ожидаются длительные магнитные бури. По данным астрономической обсерватории, за 6 дней ожидается до 200 всплесков солнечной активности общей продолжительностью 141 час. Его сила составит от 3 до 4 баллов с 8 максимальных.

В пик солнечной активности Земля вошла уже в 2009 году, и сейчас мы приближаемся к ее максимальным значениям.

По оценкам специалистов, на поверхности Солнца ежедневно наблюдается до десяти, а иногда и больше групп пятен, каждое из которых значительно превышает размеры Земли. Под пятнами понимаются области концентрации магнитной энергии, с течением времени влияющие на образование солнечных вспышек. А через день или два, когда планета сталкивается с каналом движущихся частиц, возникает магнитная буря.

Повышение солнечной активности придется на 1-6 числа месяца, но самыми тяжелыми датами будут 4, 5 и 6 августа.

Влияние шестидневной магнитной бури





На здоровье метеозависимых жителей Земли эти магнитные колебания будут отражаться сильными головными болями, возможными обострениями гипертонической болезни и нервными срывами. Поэтому ученые рекомендуют пополнить запас средств от мигрени, не поддаваться стрессам и состоянию тревожности, а также больше отдыхать.

Чувствительность к ударам солнечного ветра и магнитным колебаниям имеют около 30% всего населения планеты.

Следует также помнить, что у каждого человека начало подобных стрессовых реакций может наблюдаться в разное время. У одних она появляется перед бурей (за 1-2 дня до нее), другие плохо себя чувствуют на пике явления, а у третьих симптомы болезни проявляются только спустя время. Через несколько дней после окончания вспышки увеличивается число инсультов и инфарктов, а также гипертонических кризов. Различные данные показывают, что во время магнитных штормов этот показатель сразу возрастает на 15%.

Магнитные бури могут сказываться не только на здоровье людей, но и на их деятельности — разрушают энергосистемы, ухудшают передачу связи, повреждают навигационные системы. Кроме того, увеличивается число авто- и авиакатастроф, а также травматизма в различных отраслях промышленности.

Как уберечь организм от ударов шестидневного шторма





Медики советуют также ограничить физическую активность, отменить серьезные и напряженные мероприятия, а также отказаться от путешествий за рулем автомобиля. В этот период повышается риск бедствий, велика вероятность резкого ухудшения здоровья.

Если вы страдаете хроническими заболеваниями, у вас есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, то вам необходимо проявлять бдительность. Важно всегда иметь под рукой таблетки, следить за артериальным давлением, не перенапрягаться.

Откажитесь на время от кофе, острой пищи, алкоголя, употребление которых повышает нервную возбудимость, повышает чувствительность и агрессивность.

В августе лучше заняться «погружением в себя», медитацией или расслабляющими тренировками. Выпейте травяной чай и позагорайте на солнышке себе на пользу, но вовремя остановитесь, чтобы не повысилось давление.

Наиболее серьезное влияние магнитные бури оказывают на людей с сердечно-сосудистыми патологиями, повышенным или пониженным артериальным давлением, психическими расстройствами и вегетососудистой дистонией.