США предложили обменять Бута на Уилана и Грайнер
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США предложили обменять Бута на Уилана и Грайнер

США предложили обменять Бута на Уилана и ГрайнерCNN: Джо Байден поддержал идею обменять Виктора Бута на Пола Уилана и Бриттни Грайнер

Администрация США предлагает России обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, эту идею поддержал президент Джо Байден. Об этом сообщает CNN со ссылкой на знакомые с ходом обсуждений источники.

По данным собеседников телеканала, соответствующее предложение Москве было направлено в июне. Однако его детали они уточнять не стали. По их словам, дальнейшее развитие событий зависит от России.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции заявил, что в ходе переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым намерен обсудить, в частности, судьбу задержанных в России американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер и возможный обмен их на россиянина Виктора Бута.

Виктор Бут находится в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу Вашингтона, в апреле 2012-го суд приговорил его к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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