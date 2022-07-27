Стас Садальский показал жилой комплекс в Болгарии, где отдыхают Гузеева и Удовиченко
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Стас Садальский показал жилой комплекс в Болгарии, где отдыхают Гузеева и Удовиченко

Стас Садальский показал жилой комплекс в Болгарии, где отдыхают Гузеева и Удовиченко
Актер  Стас Садальский  показал живописное место, где его коллеги приобрели квартиры и наслаждаются прекрасным видом заката на морском побережье. Станислав Садальский в «Телеграме» опубликовал снимок болгарского комплекса «Эмеральд», где есть недвижимость у актрис Ларисы Удовиченко и Ларисы Гузеевой.
«Две Ларисы-актрисы, звездные подружки, решили проверить свои апартаменты в болгарском комплексе «Эмеральд» и насладиться прекрасным видом заката на морском побережье», написал актер. По словам Садальского, Гузеева — «блистательная ведущая на Первом канале». Что касается Удовиченко, то она его любимая актриса кино и театральная партнерша.
Ранее в СМИ появились снимки Гузеевой и Удовиченко с отдыха. Журналисты, в частности, писали, что звезды заметно изменились.
# Шоу-бизнес Гузеева Лариса
По материалам: z-aya

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