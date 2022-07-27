Стоимость регистрации ООО за одни день в Тинькофф

У начинающих предпринимателей, особенно во время оформления бизнеса довольно ограниченные возможности по денежным средствам. Поэтому бизнесмены стараются сэкономить на всём. Для помощи новичкам банк Тинькофф предлагает свои услуги, причём стоимость регистрации ООО за 1 день равняется нулю. И это далеко не единственный плюс предлагаемый банком. Клиенты решившие воспользоваться данной услугой получают внушительный пакет обслуживания. Так же свои услуги предлагают и партнёры Тинькофф, что даёт возможность значительно сэкономить средства на рекламе, электронной бухгалтерии, размещении объявлений о вакансиях и т.д.

Преимущества регистрации ООО в Тинькофф

Юридические лица решившие воспользоваться этим довольно выгодным предложением получают ряд плюсов. Список преимуществ довольно внушительный:

не нужно тратить время на поездку в банк;

нет необходимости ехать в налоговую инспекцию;

открытие счёта без комиссии;

процедура оформления осуществляется онлайн;

обслуживание проводится бесплатно;

можно оперативно получить консультацию у личного менеджера;

партнёры банка предлагают скидки и бонусы;

защищённая система передачи информации;

минимальные тарифы на обслуживание;

предлагаются бесплатные бизнес карты;

есть электронное введение бухгалтерии;

бесплатный заказ зарплатных карт персонала;

валютный контроль введётся без бумажной волокиты;

наличные можно снять в любых банкоматах;

длинный платёжный день;

если есть нехватка в средствах клиент может взять овердрафт;

специалисты оформят необходимую документацию для участия в государственных закупках;

специалисты откроют счёт и отправят реквизиты партнёрам клиента;

проводя платежи заказчика, сотрудники проверят данные по контрагенту.

И это далеко не полный список всех предлагаемых плюсов. Из перечисленных пунктов видно, что специалисты при разработке данного банковского продукта продумали всё очень основательно. В результате на рынке появилась услуга, которая понравилась многим предпринимателям.

Как стать клиентом Тинькофф

Для того чтобы бесплатно зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью, необходимо посетить официальный сайт банка Тинькофф и заполнить предлагаемую форму онлайн заявки. Это значительно экономит время и деньги. Поэтому предприниматели и пользуются предлагаемым Тинькофф сервисом.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк»

ОГРН 1027739642281

23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

Бесплатная регистрация ООО под ключ

http://www.tinkoff.ru