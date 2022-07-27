Суд рассмотрит дело ангарчанки, обвиняемой в мошенничестве с земельными участками

Прокуратура Ангарска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летней женщины. Она обвиняется в мошенничестве, совершенном группой по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере, сообщают пресс-службы областной прокуратуры и ГУ МВД России по Иркутской области.

Уголовное дело расследовано следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области. По версии следствия, с 2011 по 2017 годы обвиняемая совместно с другим неустановленным лицом приобрела право собственности на восемь земельных участков общей площадью более 7,2 гектара в микрорайоне Старица Ангарска и принадлежащих городской администрации. Одним из обязательных условий сделки было строительство в микрорайоне жилых домов и детского сада. Однако, не выполнив обязательства, женщина по своему усмотрению реализовала землю. Сумма ущерба бюджету составила более 121 миллиона рублей.

Для возмещения ущерба потерпевшая сторона заявила исковые требования на сумму около 50 миллионов рублей. На имущество обвиняемой и земельные участки, принадлежащие третьим лицам, наложен арест на сумму почти 90 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу. В отношении неустановленного лица уголовное дело выделено в отдельное производство и находится в стадии расследования.