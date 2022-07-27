Такого преображения кинематограф еще не знал: звезда "Мумии" потолстел до 272 кг ради роли в фильме

Вадим Карасев

Раньше все восхищались талантом перевоплощения Кристиана Бейла, который то сбрасывал вес до критических значений, то так набирал, что становился похожим на тюфяк. Ходили даже шутки, что это он сыграл Червя в новой экранизации "Дюны" и набрал для этого несколько тонн жира.

Однако если сравнить его с героем этой новости 53-летним Бренданом Фрейзером, то может показаться, что Кристиан — дилетант. На днях американская кинокомпания A24 представила кадр из фильма "Кит", на котором Фрейзера с трудом можно узнать.

Еще в 2000-е годы Брендан играл подтянутого красавчика, а теперь потолстел до 272 килограммов. Актер обещает, что зрителям картина запомнится надолго.



Это не будет похоже на то, что вы видели раньше. Это пока все, что я могу вам сказать… Гардероб и костюмы были обширными, цельными, громоздкими. Это, конечно, далеко от всего, что я когда-либо делал, но не буду скромничать… Я знаю, что эта картина произведет неизгладимое впечатление.

К слову, те, кто следил за Бренданом, начали замечать его преображение задолго до начала съемок картины. Актер, некогда бывший секс-символом благодаря фильмам "Джордж из джунглей" и "Мумия", уже давно совсем с ними не ассоциируется.

Возможно, набор веса спровоцирован тяжелой жизнью актера. Несколько лет назад он жаловался на домогательства со стороны известного голливудского дельца и развелся с женой.

Фильм "Кит" режиссера Даррена Аронофски впервые будет показан на Венецианском кинофестивале, который пройдет с 31 августа по 10 сентября. Лента расскажет о мужчине по имени Чарли, который начал переедать из-за чувства вины. В прошлом он оставил семью, а теперь пытается снова сблизиться с дочкой.