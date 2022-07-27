The Economist объяснил, почему сделка об экономии газа не решит проблем ЕС
Решение Еврокомиссии о сокращении потребления газа — это лишь полумера, которая не решит энергетических проблем Евросоюза, пишет издание The Economist.
Во-первых, принятое соглашение берет за основу тот факт, что зима 2022-2023 года будет достаточно мягкой, чтобы выдержать удорожание цен на газ и уменьшение его прокачки. Тем не менее Евросоюз ждут большие проблемы, если морозы будут гораздо более ощутимыми, чем ожидается.
Во-вторых, Германия, наиболее страдающая от энергетического кризиса, является фактическим хабом европейской сети газопроводов. Как утверждает The Economist, нет четкого понимания, согласится ли Германия делиться топливом с соседней Чехией в случае дефицита, поскольку в таком случае придется выбирать между газоснабжением домохозяйств, промышленности и соседней страны.
В конце июля Еврокомиссия опубликовала документ, призывающий государства Евросоюза к концу сентября представить дорожную карту "добровольного сокращения потребления газа" на 15% вплоть до 31 марта 2023 года. После дебатов проект был принят с оговорками для стран, наиболее зависящих от поставок топлива – для них сокращение будет прорабатываться в индивидуальном порядке.
Ранее глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявлял, что цены на газ для немецких потребителей в следующем году могут вырасти как минимум втрое. Причем некоторые цены на биржах уже выросли в семь раз, указал глава регулятора, и "в какой-то момент за это придется платить". Эксперты считают, что план Берлина сократить зависимость от российского газа до 10% к 2024 году окажется провальным.