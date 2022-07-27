The Economist объяснил, почему сделка об экономии газа не решит проблем ЕС

Вадим Карасев

Решение Еврокомиссии о сокращении потребления газа — это лишь полумера, которая не решит энергетических проблем Евросоюза, пишет издание The Economist.

"Если грядущая зима будет мягкой, ЕС может выжить. Но если будет холодно, блоку придется доказать, что он может держаться вместе в трудные времена. Германия особенно должна будет демонстрировать солидарность с другими странами", – пишет The Economist.

Во-первых, принятое соглашение берет за основу тот факт, что зима 2022-2023 года будет достаточно мягкой, чтобы выдержать удорожание цен на газ и уменьшение его прокачки. Тем не менее Евросоюз ждут большие проблемы, если морозы будут гораздо более ощутимыми, чем ожидается.Во-вторых, Германия, наиболее страдающая от энергетического кризиса, является фактическим хабом европейской сети газопроводов. Как утверждает The Economist, нет четкого понимания, согласится ли Германия делиться топливом с соседней Чехией в случае дефицита, поскольку в таком случае придется выбирать между газоснабжением домохозяйств, промышленности и соседней страны.

В конце июля Еврокомиссия опубликовала документ, призывающий государства Евросоюза к концу сентября представить дорожную карту "добровольного сокращения потребления газа" на 15% вплоть до 31 марта 2023 года. После дебатов проект был принят с оговорками для стран, наиболее зависящих от поставок топлива – для них сокращение будет прорабатываться в индивидуальном порядке.

Ранее глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявлял, что цены на газ для немецких потребителей в следующем году могут вырасти как минимум втрое. Причем некоторые цены на биржах уже выросли в семь раз, указал глава регулятора, и "в какой-то момент за это придется платить". Эксперты считают, что план Берлина сократить зависимость от российского газа до 10% к 2024 году окажется провальным.