Тина Каделаки высмеяла заявление Эстонии о группе «Руки вверх»

Ведущая Тина Канделаки прокомментировала решение эстонских о запрете известной российской группы. Бизнесвумен в «Телеграме» с юмором отнеслась к новости, что группе «Руки Вверх!» на пять лет запрещен въезд в Эстонию. «Новость. Эстония ввела пятилетний запрет на выступления в стране российской группы «Руки Вверх!». Ну, тут все просто. Эстонцам еще с Великой Отечественной словосочетание «Руки вверх!», ну или «Хенде хох!», не нравится», написала Тина Канделаки.Напомним, что к началу сентября 1941 года вся Эстония, за исключением островов, была оккупирована Германией. Ранее Сергей Жуков отмечал, что не понимает, зачем власти Эстонии приняли такое решение. Дело в том, что группа «Руки Вверх!» и не собиралась в ближайшие годы выступать в этой прибалтийской стране.