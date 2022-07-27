У Надежды Бабкиной тяжелый характер, заявил Васильев
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У Надежды Бабкиной тяжелый характер, заявил Васильев

У Надежды Бабкиной тяжелый характер, заявил Васильев
О певице и ведущей Надежде Бабкиной рассказал ее коллега по цеху. Историк моды Александр Васильев заявил, что уже много лет дружит с певицей Надеждой Бабкиной. При этом он считает, что заслужить доверие звезды крайне непросто. «Ее расположение заслужить трудно, и если она кого невзлюбит, тому ой как не поздоровится. Мне повезло. Мы сблизились, и я хорошо узнал вкусы и характер этой сильной, неординарной женщины, яркой и эффектной», сказал Александр Васильев.
По словам Васильева, Бабкина всегда выглядит роскошно. У нее дома очень много нарядов. Есть даже специальная комната для костюмов и платьев, сообщает 7days.ru. Напомним, что Васильев и Бабкина вместе ведут проект «Модный приговор». Программа пользуется популярностью у зрителей.
# Шоу-бизнес Бабкина Надежда
По материалам: z-aya

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