У Надежды Бабкиной тяжелый характер, заявил Васильев

О певице и ведущей Надежде Бабкиной рассказал ее коллега по цеху. Историк моды Александр Васильев заявил, что уже много лет дружит с певицей Надеждой Бабкиной. При этом он считает, что заслужить доверие звезды крайне непросто. «Ее расположение заслужить трудно, и если она кого невзлюбит, тому ой как не поздоровится. Мне повезло. Мы сблизились, и я хорошо узнал вкусы и характер этой сильной, неординарной женщины, яркой и эффектной», сказал Александр Васильев.По словам Васильева, Бабкина всегда выглядит роскошно. У нее дома очень много нарядов. Есть даже специальная комната для костюмов и платьев, сообщает 7days.ru. Напомним, что Васильев и Бабкина вместе ведут проект «Модный приговор». Программа пользуется популярностью у зрителей.