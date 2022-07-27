Уехавших за границу россиян предложили обложить налогом
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Уехавших за границу россиян предложили обложить налогом

Уехавших за границу россиян предложили обложить налогомРБК: Минфин предложил обложить налогом уехавших за границу и работающих удаленно россиян

Минфин обратил внимание на уехавших за границу россиян, продолжающих получать зарплату из России. Об этом пишет РБК.

По действующему законодательству, зарплата, полученная от российского работодателя дистанционно по месту нахождения работника в другой стране, считается доходом от источника за пределами России. Если россиянин проживает вне пределов России более 183 дней в году, то перестает быть налоговым резидентом и с него снимается обязательство уплачивать российский налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Ведомство предложило фактически увеличить налоговую нагрузку, обязав работодателя отчислять НДФЛ за проживающих за рубежом и работающих оттуда удаленно граждан. Такие работники в статусе налогового резидента России должны будут платить НДФЛ по обычной ставке (13 или 15 процентов в зависимости от суммы дохода), а после утраты статуса — 30 процентов.

В июне Минфин предложил внести сразу три изменения в проект документа «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Министерство задумало освободить россиян от необходимости платить НДФЛ при увольнении и продаже имущества, а также при компенсации за лечение детей.

В декабре 2021 года министр финансов Антон Силуанов говорил, что в 2022-2024 годах власти не планируют повышать ставки налога на доходы физических лиц, налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. При этом министр добавил, что решение увеличить ставку НДФЛ при доходах свыше пяти миллионов рублей в год до 15 процентов полностью себя оправдало.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

"Я чувствую, что меня пытаются убить": Бритни Спирс обвинила мать в издевательствах
"Я чувствую, что меня пытаются убить": Бритни Спирс
Анатолий Белый заявил, что не собирается становиться собакой, которая лает из-за границы
Анатолий Белый заявил, что не собирается становиться собакой, которая
Юлия Высоцкая призналась, что регулярно сдает анализы
Юлия Высоцкая призналась, что регулярно сдает анализы
Против Регины Тодоренко ополчилась певица Анастасия Приходько
Против Регины Тодоренко ополчилась певица Анастасия Приходько
Анна Седокова призналась, что подкосило ее отношения
Анна Седокова призналась, что подкосило ее отношения
У Надежды Бабкиной тяжелый характер, заявил Васильев
У Надежды Бабкиной тяжелый характер, заявил Васильев
В Сенате США предложили исключить из налогообложения криптотранзакции на сумму до $50
В Сенате США предложили исключить из налогообложения криптотранзакции
Уехавших за границу россиян предложили обложить налогом
Уехавших за границу россиян предложили обложить налогом
Зачем Эльдар Джарахов выдал длинноногую блондинку за свою девушку?
Зачем Эльдар Джарахов выдал длинноногую блондинку за свою девушку?
Британский журналист Филлипс отреагировал на введенные против него санкции
Британский журналист Филлипс отреагировал на введенные против него
В новом видео по Destroy All Humans! 2: Reprobed представили локации из игры
В новом видео по Destroy All Humans! 2: Reprobed представили локации
Нетаньяху обвинил премьера и министра обороны Израиля в кризисе с Россией
Нетаньяху обвинил премьера и министра обороны Израиля в кризисе с

Топ на сегодня

День обнуления: по календарю майя 26 июля 2022 года должен начаться Новый год
День обнуления: по календарю майя 26 июля 2022 года должен начаться
Россия откроет свои консульства в четырех городах
Россия откроет свои консульства в четырех городах
Сила генетики на примере знаменитостей (17 фото)
Сила генетики на примере знаменитостей (17 фото)
Экс-CEO Google сравнил ИИ с ядерным оружием
Экс-CEO Google сравнил ИИ с ядерным оружием
Адеев торопится взять Анну Самонину в жены
Адеев торопится взять Анну Самонину в жены

Еще по теме

Российских водителей захотели обложить новым налогом
Прогрессивный налог на доходы физических лиц представили сразу три фракции Госдумы
Не облагаемый налогом доход по вкладам вырастет в 2 раза с нового года
В Совфеде предложили переложить на россиян обязанность платить НДФЛ