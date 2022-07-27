Ульяна Кутузова уверена, что муж не любит её детей

Вадим Карасев

Не так давно на Дом-2 появилась новая крепкая пара и ещё две, казавшиеся на первый взгляд достаточно крепкими, распались. Связано всё это с бесконечными ссорами и скандалами, из-за которых Николайчуки уже точно не вернутся на проект. Однако проблема Кутузовых более долгоиграющая. Между собой их связывают не только общие воспоминания, но и дети.В итоге Кутузова прилюдно заявила, что Саша не любит детей. Она обратила внимание на тот факт, что он достаточно холоден по отношению к старшему сыну Кириллу и едва замечает дочку Еву. И это при том, что за пределами периметра он проводил с детьми достаточно много времени. В итоге Ульяна снова ушла от своего мужа. Ведущие приложили все усилия, чтобы помирить пару и устранить разногласия между ними.Саша решил временно перебраться в мужскую спальню. Он хочет, чтобы Ульяна осознала, кто на самом деле регулярно присматривает за детьми и заботится о них, в то время как она наводит красоту или общается с подружками.Вероятно, скоро Ульяне придётся уйти с Дом-2. Всё же, маленькой Еве необходимо учиться. Может поэтому Кутузов перебрался в мужскую спальню? Чтобы остаться зарабатывать, когда жена с детьми вернутся домой?