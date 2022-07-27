Улучшенная версия A Tale of Paper выходит на Xbox в августе, игра была эксклюзивом Playstation
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Улучшенная версия A Tale of Paper выходит на Xbox в августе, игра была эксклюзивом Playstation

Улучшенная версия A Tale of Paper выходит на Xbox в августе, игра была эксклюзивом Playstation

Улучшенная версия A Tale of Paper выходит на Xbox в августе, игра была эксклюзивом Playstation


Разработчики игры A Tale of Paper сообщили дату релиза улучшенной версии проекта — A Tale of Paper: Refolded. Игра выходит на Xbox One, Xbox Series X | S и PC уже 19 августа. Версии для Playstation 5 и Nintendo Switch обещают выпустить позже в этом году, пока без точной даты.


Watch this video on YouTube

Напомним, что A Tale of Paper: Refolded — это улучшенная версия проекта A Tale of Paper, который был эксклюзивом Playstation 4. Игра предложит не только весь контент, который был в оригинальном проекте, но и 3 дополнительных главы-приквела за нового героя. Плюс обещают некоторые графические улучшения.

A Tale of Paper: Refolded — это платформер-головоломка, которая рассказывает историю бумажного мальчика. Игру после релиза хвалили за хороший визуальный стиль и интересные головоломки, она даже удостоилась некоторого количества наград.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Бывший муж Насти Ивлеевой задолжал огромную сумму
Бывший муж Насти Ивлеевой задолжал огромную сумму
Ксения Алферова запечатлела 15-летнюю дочь на отдыхе в Турции
Ксения Алферова запечатлела 15-летнюю дочь на отдыхе в Турции
Итальянские зрители не покупают билеты на Анну Нетребко
Итальянские зрители не покупают билеты на Анну Нетребко
Эмин Агаларов шокировал своим видом бомжа
Эмин Агаларов шокировал своим видом бомжа
Стас Садальский показал жилой комплекс в Болгарии, где отдыхают Гузеева и Удовиченко
Стас Садальский показал жилой комплекс в Болгарии, где отдыхают
В 1,7 раза выросли продажи полисов СберСтрахования по защите малого бизнеса
В 1,7 раза выросли продажи полисов СберСтрахования по защите малого
Улучшенная версия A Tale of Paper выходит на Xbox в августе, игра была эксклюзивом Playstation
Улучшенная версия A Tale of Paper выходит на Xbox в августе, игра
ФРС повысила ключевую ставку. Биткоин поднялся выше $22 000
ФРС повысила ключевую ставку. Биткоин поднялся выше $22 000
Надоел розовый? Переходим на салатовый: 5 платьев в стиле Хейли Бибер и Джиджи Хадид
Надоел розовый? Переходим на салатовый: 5 платьев в стиле Хейли Бибер
Главреду The Insider пригрозили штрафом за дискредитацию армии
Главреду The Insider пригрозили штрафом за дискредитацию армии
Стоимость регистрации ООО за одни день в Тинькофф
Стоимость регистрации ООО за одни день в Тинькофф
Владимир Соловьев оскорбил Максима Галкина и Ивана Урганта
Владимир Соловьев оскорбил Максима Галкина и Ивана Урганта

Топ на сегодня

Волонтеры гумцентра ЕР в Херсоне доставляют продукты жителям малых сел и деревень области
Волонтеры гумцентра ЕР в Херсоне доставляют продукты жителям малых
По мнению Барзикова, Бигриной и Ромашову на проекте больше не место
По мнению Барзикова, Бигриной и Ромашову на проекте больше не место
Иосиф Пригожин заступился за Филиппа Киркорова
Иосиф Пригожин заступился за Филиппа Киркорова
Ульяна Кутузова уверена, что муж не любит её детей
Ульяна Кутузова уверена, что муж не любит её детей
10 правил хорошего секса, связанных с едой, но очень романтичных
10 правил хорошего секса, связанных с едой, но очень романтичных

Еще по теме

Aspire: Ina’s Tale выйдет на Xbox уже 17 декабря, новый трейлер игры
A Plague Tale Requiem получила дату релиза и новый геймплей
Показали новый геймплей A Plague Tale: Requiem в рамках дневников разработчиков
В новом видео по A Plague Tale: Requiem представили коллекционное издание