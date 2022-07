Улучшенная версия A Tale of Paper выходит на Xbox в августе, игра была эксклюзивом Playstation

Вадим Карасев





Разработчики игры A Tale of Paper сообщили дату релиза улучшенной версии проекта — A Tale of Paper: Refolded. Игра выходит на Xbox One, Xbox Series X | S и PC уже 19 августа. Версии для Playstation 5 и Nintendo Switch обещают выпустить позже в этом году, пока без точной даты.

Watch this video on YouTube

Напомним, что A Tale of Paper: Refolded — это улучшенная версия проекта A Tale of Paper, который был эксклюзивом Playstation 4. Игра предложит не только весь контент, который был в оригинальном проекте, но и 3 дополнительных главы-приквела за нового героя. Плюс обещают некоторые графические улучшения.

A Tale of Paper: Refolded — это платформер-головоломка, которая рассказывает историю бумажного мальчика. Игру после релиза хвалили за хороший визуальный стиль и интересные головоломки, она даже удостоилась некоторого количества наград.