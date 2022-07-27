В 1,7 раза выросли продажи полисов СберСтрахования по защите малого бизнеса

Дочерняя компания Сбера СберСтрахование поддерживает малый и микробизнес и предлагает линейку продуктов, специально разработанных для этого сегмента. Самым популярным продуктом для таких предприятий в первом полугодии 2022 года стала программа комплексного страхования «Защита 360». Во втором квартале этого года было оформлено в 1,7 раза больше полисов комплексной защиты, чем в первом, сообщает пресс-служба ПАО Сбербанк.

Во втором полугодии 2021 года СберСтрахование предложила малым и микропредприятиям универсальный продукт комплексного страхования — программу «Защита 360». До этого представители малого и микробизнеса оформляли в основном полис «Сбереги бизнес» для защиты исключительно имущественных интересов.

С запуском продукта «Защита 360» СберСтрахование наблюдает стабильный рост интереса именно к этой программе. Всего в первой половине текущего года защиту как комплексную, так и имущественных интересов оформили почти 14 тысяч представителей малого и микробизнеса. Преимущественно полисы приобретали предприниматели из Москвы, при этом бизнес в других регионах России также проявлял интерес к страховым продуктам.

«Защита 360» позволяет индивидуальным предпринимателям и малому бизнесу защитить все необходимое в одном полисе: имущество, здоровье сотрудников и гражданскую ответственность, застраховать убытки от перерыва в деятельности и расходы на получение консультаций по результатам налоговой проверки.

ПАО Сбербанк

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

ООО СК «Сбербанк страхование» (СберСтрахование) — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах имущественного и личного страхования, кроме страхования жизни. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка. Объём собранной страховой премии за 2021 год составил 31,7 млрд рублей (по данным ОСБУ). Входит в топ-10 универсальных страховых компаний РФ по объёму сборов. Рейтинговый класс по шкале «Эксперт РА» — ruAAА.

