В Aliens: Fireteam Elite из Game Pass добавили кроссплатформу и стартовал 4 сезон

Вадим Карасев





Создатели игры Aliens: Fireteam Elite сегодня выпустили обновление, вместе с которым стартовал 4 сезон. В рамках 4 сезона игрокам предлагается новый режим Restock Turrets, 4 вида оружия, новые карты, система Prestige и многое другое, о чем мы рассказывали здесь.

Вместе с тем, в игре Aliens: Fireteam Elite добавили кроссплатформенный мультиплеер, о чем давно просили игроки. Теперь игроки на Xbox, Playstation и PC могут играть вместе в Aliens: Fireteam Elite.

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Напомним, игра Aliens: Fireteam Elite доступна в подписке Game Pass.