В городах Чехии начали убирать украинские флаги

Вадим Карасев

iDNES: в некоторых чешских городах убрали флаги Украины со зданий администрации

В ряде чешских городов местные власти распорядились убрать украинские флаги со зданий администрации. Об этом сообщает издание Idnes.

Согласно информации на портале, решения были приняты по нескольким причинам, например, в некоторых городах флаги Украины сняли по настоянию жителей, а в других это произошло из-за проводимого ремонта. Пресс-секретарь администрации города Наход Нина Адольф рассказала, что граждане требовали повесить на здание ратуши чешский флаг. Она также добавила, что возвращение украинского флага не планируется, но и не исключается.

Представитель власти чешского города Червены-Костелец Томаш Проуза прокомментировал ситуацию, отметив, что использовать государственные символы нужно обдуманно и без фанатизма. «Мы же живем в Чехии, а не на Украине. Мы не видим причин, чтобы возвращать флаги», — заявил он.

Флаг Украины также сняли со зданий администрации в Колине после окончания школьного года. Пресс-секретарь властей города Дагмар Соукупова поделилась, что возвращать его они не планируют.

В июне власти Праги сообщили о закрытии центра помощи украинским беженцам. Согласно официальному заявлению мэра города Зденека Гржиба, эта вынужденная мера связана с большим потоком нуждающихся и отсутствием возможности позаботиться из-за недостаточной пропускной способности центра.