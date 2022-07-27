В Горзеленхозе появились первые зеленые вертикальные фермы

Первые зеленые вертикальные фермы появились в иркутском Горзеленхозе. С их помощью специалисты будут выращивать сеянцы хвойных растений и цветочную рассаду, сообщается в телеграм-канале мэра Иркутска Руслана Болотова. Он вместе с участниками городского клуба садоводов и огородников имени Томсона Татьяной Васильевной Еремеевой и ее внуком Сергеем Еремеевым посетил предприятие.

За счет многоуровневых конструкций фермы занимают меньше места, чем обычные теплицы. Новые технологии предполагают сокращение времени участия человека в процессе выращивания растений. Также они обеспечат максимальную скорость роста и выживание растений. Все важные для саженцев операции проходят автоматически.





Видео из телеграм-канала мэра Иркутска Руслана Болотова